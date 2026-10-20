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Šta čeka Nikolu Topića? Budućnost srpskog košarkaša pod znakom pitanja zbog miliona

Šta čeka Nikolu Topića? Budućnost srpskog košarkaša pod znakom pitanja zbog miliona

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Budućnost Nikole Topića u NBA ligi je trenutno pod znakom pitanja, ne zbog forme srpskog košarkaša, koliko zbog finansija kluba.

Kakva je budućnost Nikole Topića u Oklahomi Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia

Mladi srpski košarkaš Nikola Topić nije imao mnogo sreće u NBA ligi, poslije operacija, problema sa povredom i problema sa leđima, sad je njegova pozicija u ekipi šampiona iz 2025. pod znakom pitanja. Razlog nije fizička forma bivšeg plejmejkera Crvene zvezde, već finansijski aspekt kluba.

Preciznije, sve veće finansijske obaveze će natjerati klubove da donesu odluke o igračkom kadru. Prema tome, dugoročna budućnost Nikole Topića je trenutno neizvjesna. Kako tvrdi novinar Bobi Marks, Oklahoma bi u sezoni 2027/28 mogla da ode iznad druge granice luksuza u NBA ligi, pa bi zbog toga morala da plati više od 200 miliona dolara.

Samim tim, redovne plate igrača, plus opaki penali koji očekuju Oklahomu ako bude prešla novu granicu, natjeraće klub da porazmisli o igračkom kadru. Najjasnije se može vidjeti na primjeru da je Oklahoma u protekle dvije sezone platila ukupno 108,8 miliona dolara zbog prekoračenja budžeta, pa je utisak da joj ovoliko povećanje sigurno neće prijati.

Kakva je budućnost Nikole Topića u NBA ligi?

Nikola Topić bi u sezoni 2028/29 mogao da postane ograničeno slobodan igrač, ali pored njega nalaze se Džared Mekejn, Ejdžej Mičel, ali i Džejlin Vilijams. Prema tome, Oklahoma će morati da definiše planove i prostor u budžetu kako bi za svakog od igrača imala dovoljno mjesta.

S druge strane, ovo su samo predviđanja i potencijalni problemi za Oklahomu, što ne znači da će Nikola Topić napustiti klub ili NBA ligu. Ispred Topića, opcije za smanjenje troškova su Aleks Karuzo ili Ajzea Hartenštajn, a sve u interesu da glavni akteri i dalje budu dio tima.

Kad se Nikola Topić vraća na teren?

Nikola Topić propustiće utakmicu protiv San Antonija, kojom Oklahoma otvara novu NBA sezonu, prenosi Džastin Martinez. Topić još nema precizan vremenski okvir za povratak na teren, nakon što je tokom ljeta operisao leđa. Kada se oporavi, trebalo bi da predstavlja dodatnu opciju u bekovskoj liniji Tandera, pored aktuelnog MVP Šeja Gildžes-Aleksandera.

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Tagovi

Nikola Topić NBA liga Oklahoma

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