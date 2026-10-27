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Topiću se otvara mjesto u Oklahomi: Poslije teške borbe, vrijeme je za novi početak

Topiću se otvara mjesto u Oklahomi: Poslije teške borbe, vrijeme je za novi početak

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Problemi sa povredama u Oklahomi otvaraju vrata Nikoli Topiću. Kako će iskoristiti ovu priliku da se dokaže stručnom štabu?

Novi početak za Nikolu Topića u Oklahomi Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia

Srpski plejmejker Nikola Topić mogao bi da dočeka priliku koju dugo čeka i konačno zaigra za Oklahomu u novoj sezoni. Problemi sa povredama u redovima aktuelnog šampiona mogli bi da otvore prostor za mladog srpskog plejmejkera, koji bi eventualni povratak na parket mogao da iskoristi kao priliku da se nametne stručnom štabu.

Oklahoma se suočava sa kadrovskim problemima nakon što je Džejlen Vilijams povrijedio nogu u završnici duela sa Klipersima, u kojem je njegov tim slavio sa 108:101. Van stroja su i Čet Holmgren i Kejson Volas, dok bi za predstojeći meč sa Finiksom trebalo da bude spreman Tomas Sorber. U takvim okolnostima, Topić bi mogao da dobije minute i pokaže koliko može da doprinese ekipi.

Za srpskog košarkaša ovo bi bila prilika da napravi novi početak poslije perioda obilježenog ozbiljnim zdravstvenim problemima. Zbog povrede prednjih ukrštenih ligamenata propustio je kompletnu sezonu 2024/25, a potom se suočio i sa rakom testisa, zbog čega je tokom naredne sezone uspio da odigra svega deset utakmica. Tu nije bio kraj, pošto je morao i na operaciju leđa.

Iza Topića je tako izuzetno težak period, ali sada bi mogao da dobije priliku da pokaže zbog čega Oklahoma računa na njega. Ukoliko se nađe na parketu, biće važno da iskoristi svaki minut, nametne se igrom i pokaže da može da bude značajan dio šampionskog sastava. Šansa još nije zagarantovana, ali ukoliko stigne, na njemu je da je maksimalno iskoristi.

Da li Nikola Topić ostaje u Oklahomi?

Oklahoma je u velikom problemu. Sve veće finansijske obaveze će natjerati klubove da donesu odluke o "rezanju" igračkog kadra. I samo zbog toga, dugoročna budućnost Nikole Topića je trenutno neizvjesna. Oklahoma bi u sezoni 2027/28 mogla da ode iznad druge granice luksuza u NBA ligi, pa bi zbog toga morala da plati više od 200 miliona dolara.

Samim tim, redovne plate igrača, plus opaki penali koji očekuju Oklahomu ako bude prešla novu granicu, natjeraće klub da porazmisli o igračkom kadru. Najjasnije se može vidjeti na primjeru da je Oklahoma u protekle dvije sezone platila ukupno 108,8 miliona dolara zbog prekoračenja budžeta, pa je utisak da joj ovoliko povećanje sigurno neće prijati.

Oklahoma igra u noći između ponedjeljka i utorka u jedan sat poslije ponoći protiv Finiksa.

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Tagovi

Nikola Topić košarka Oklahoma NBA liga

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