Nikola Topić konačno zaigrao: Opet mora težim putem, ovo je dobar signal

Srpski košarkaš Nikola Topić odigrao je solidnu partiju u Dži ligi nakon pauze zbog povrede.

Izvor: AP Photo/Kyle Phillips

Srpski košarkaš Nikola Topić konačno je zaigrao u novoj sezoni. Ne ide sve onako kako je zamišljao, ali napravio je prvi korak ka povratku na najveću scenu, nakon što ga je Oklahoma prekomandovala u Dži ligu.

Talentovani plej je preskočio početak sezone zbog povrede leđa, nakon što je prošle imao ozbiljne zdravstvene probleme. On se vratio u februaru, odigrao nekoliko utakmica za prvi tim, ali bilo je jasno da će morati da potraži formu i munute težim putem.

Najvažnije je da je sada zdrav, što je pokazao u utakmici protiv Medžika.

Nice pass from Nikola Topic out of the PnR. https://t.co/ptmHNNXmBr — Thunder Film Room (@ThunderFilmRoom)November 8, 2026

Njegov tim jeste poražen sa 73:80, ali Topićeva partija je svakako sjajna vijest i za Oklahomu, a i za ljubitelje košarke u Srbiji. Srpski košarkaš je postigao 10 poena (4/8 iz igre) i tri asistencije, od kojih je jedna bila posebno impresivna.

U pobjedničkom timu istakao se Džej-Di Dejvison sa 24 poena, dok je u razvojnom timu Oklahome najbolji bio Zair Smit sa 17 poena.

Topić napušta Oklahomu

Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia

Srpski reprezentativac Nikola Topić neće ostati u Oklahomi, pošto šampion NBA lige iz 2025. godine neće iskoristiti timsku opciju za produžetak ugovora, što znači da će mladi košarkaš postati slobodan agent u ljeto 2027. godine.

To ne znači da će Topić ostati do kraja ugovora u Oklahomi, nego će postati neograničeno slobodan agent sljedeće godine. Vidjećemo da li će neki od timova iskoristiti šansu da ga dovede, ili možda postoji mogućnost da se vrati na evropske terene...

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