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Nikola Topić se vraća u NBA: Oklahoma donijela odluku o Srbinu

Nikola Topić se vraća u NBA: Oklahoma donijela odluku o Srbinu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Oklahoma je vratila Nikolu Topića iz Razvojne lige i mogao bi da zaigra protiv Klipersa.

Nikola Topić se vraća u NBA Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia

Nikola Topić (21) se vraća u NBA ligu i očekuje se da bi uskoro mogao da zaigra za Oklahomu u novoj sezoni. Poslije problema koje je imao sa povredom leđa, poslat je u Razvojnu ligu da tamo uđe u ritam i dođe do određene minutaže. Dvije utakmice su bile dovoljne.

"Nikola Topić je u konkurenciji da zaigra protiv Klipersa. Oklahoma ga je vratila iz Razvojnog tima", poručio je novinar Brendon Rahbar.

Tanderi u novoj sezoni imaju skor 8-4 i među favoritima su za titulu u NBA ligi. S obzirom na sve probleme i povrede sa kojima se ekipa suočava, možda bi Topić mogao da dobije šansu i protiv ekipe iz Los Anđelesa.

Meč se igra u noći između petka i subote u 4.30 ujutru po našem vremenu.

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Tagovi

Nikola Topić NBA liga Oklahoma

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