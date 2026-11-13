Oklahoma je vratila Nikolu Topića iz Razvojne lige i mogao bi da zaigra protiv Klipersa.

Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia

Nikola Topić (21) se vraća u NBA ligu i očekuje se da bi uskoro mogao da zaigra za Oklahomu u novoj sezoni. Poslije problema koje je imao sa povredom leđa, poslat je u Razvojnu ligu da tamo uđe u ritam i dođe do određene minutaže. Dvije utakmice su bile dovoljne.

"Nikola Topić je u konkurenciji da zaigra protiv Klipersa. Oklahoma ga je vratila iz Razvojnog tima", poručio je novinar Brendon Rahbar.

Vidi opis Nikola Topić se vraća u NBA: Oklahoma donijela odluku o Srbinu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: X/NBA/printscreen Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Tanderi u novoj sezoni imaju skor 8-4 i među favoritima su za titulu u NBA ligi. S obzirom na sve probleme i povrede sa kojima se ekipa suočava, možda bi Topić mogao da dobije šansu i protiv ekipe iz Los Anđelesa.

Meč se igra u noći između petka i subote u 4.30 ujutru po našem vremenu.