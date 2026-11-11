Srpski košarkaš Nikola Topić vratio se na teren poslije operacije leđa.

Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Topić odigrao je drugi meč u Dži ligi, ali je njegov tim poražen drugi put zaredom, ovog puta od tima Rio Grande sa 93:76.

Nekadašnji plej Crvene zvezde je na parketu proveo 13 minuta i za to vrijeme postigao osam poena, jedan skok i dvije asistencije. Za dva poena je šutirao 4/6, ali je imao tri izgubljene lopte, što mu i jeste najveći problem poslije pauze. Cilj je povratak u prvi tim gdje je mjesto izgubio zbog svih pehova koji su ga zadesili.

Nikola's on a heater https://t.co/P4DiUYPdej — OKC BLUE (@okcblue)November 10, 2026

Talentovani Srbin je preskočio početak sezone zbog povrede leđa, nakon što je prošle godine imao ozbiljne zdravstvene probleme. On se vratio u februaru 2026, odigrao nekoliko utakmica za prvi tim, ali bilo je jasno da će morati da potraži formu i munute težim putem, pa je za njega ovo praktično novi početak.

Vidi opis Nikola Topić se polako vraća u ritam: Cilj je samo jedan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: X/NBA/printscreen Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Od ranije je poznato da Oklahoma neće iskoristiti timsku opciju za produžetak ugovora, što znači da će mladi košarkaš postati slobodan agent u ljeto 2027. godine. To ne znači da će Topić ostati do kraja ugovora u Oklahomi, nego će postati neograničeno slobodan agent sljedeće godine.

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Pogledajte 00:27 Nikola Topic iznet sa terena Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)