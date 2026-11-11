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Nikola Topić se polako vraća u ritam: Cilj je samo jedan

Nikola Topić se polako vraća u ritam: Cilj je samo jedan

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski košarkaš Nikola Topić vratio se na teren poslije operacije leđa.

Nikola Topić se polako vraća u ritam: Cilj je samo jedan Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Topić odigrao je drugi meč u Dži ligi, ali je njegov tim poražen drugi put zaredom, ovog puta od tima Rio Grande sa 93:76.

Nekadašnji plej Crvene zvezde je na parketu proveo 13 minuta i za to vrijeme postigao osam poena, jedan skok i dvije asistencije. Za dva poena je šutirao 4/6, ali je imao tri izgubljene lopte, što mu i jeste najveći problem poslije pauze. Cilj je povratak u prvi tim gdje je mjesto izgubio zbog svih pehova koji su ga zadesili.

Talentovani Srbin je preskočio početak sezone zbog povrede leđa, nakon što je prošle godine imao ozbiljne zdravstvene probleme. On se vratio u februaru 2026, odigrao nekoliko utakmica za prvi tim, ali bilo je jasno da će morati da potraži formu i munute težim putem, pa je za njega ovo praktično novi početak.

Od ranije je poznato da Oklahoma neće iskoristiti timsku opciju za produžetak ugovora, što znači da će mladi košarkaš postati slobodan agent u ljeto 2027. godine. To ne znači da će Topić ostati do kraja ugovora u Oklahomi, nego će postati neograničeno slobodan agent sljedeće godine.

BONUS VIDEO:

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00:27
Nikola Topic iznet sa terena
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Nikola Topić

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