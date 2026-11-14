logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Topić ponovo igra u NBA ligi: Srbin odmah pokazao šta zna, ali Oklahoma poražena

Topić ponovo igra u NBA ligi: Srbin odmah pokazao šta zna, ali Oklahoma poražena

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Oklahoma je izgubila od Klipersa 113:112, ali je povratak Nikole Topića bio svijetla tačka na meču.

Nikola Topić zaigrao za Oklahomu Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Oklahoma nije uspjela da pobijedi Kliperse u tijesnom meču koji je u finišu pripao domaćinu, ali ono što je bilo mnogo važnije i ljepše, jeste povratak Nikole Topića! Srpski košarkaš je na terenu proveo 16 minuta, iako nije uspio da poentira, njegove plejmejkerske sposobnosti su došle do izražaja.

Utakmica između Klipersa i Oklahome je pripala domaćinu 113:112, nakon što je tim iz Los Anđelesa vezao seriju od 7:0 u posljednja dva i po minuta. Tačno... Oklahoma nije poentirala dva minuta i 43 sekunde što je ostavilo veliki trag, pa je od vođstva 112:106 na kraju poražena pola koša razlike. Iako je poraz bolan, ono što je lijepo jeste vidjeti Nikolu Topića ponovo na terenu, srpski košarkaš je odigrao prvi meč u NBA sezoni, a već u prvoj četvrtini je iskreirao dobru akciju, u kojoj je proigrao Isaiju Hartenštajna za lako zakucavanje.

Na kraju, za 16 minuta, srpski košarkaš je upisao četiri promašaja iz igre, ali i četiri skoka i tri asistencije. Imao je i po dvije izgubljene i ukradene lopte.

Rezultati ostalih mečeva:

  • Milvoki - Orlando 99:107
  • Njujork - Indijana 104:106
  • Memfis - Nju Orleans 142:111
  • Atlanta - Čikago 117:125
  • Klivlend - Majami 121:133
  • Juta - Hjuston 118:125
  • Golden Stejt - San Antonio 85:123
  • Portland - Sakramento 120:107
  • Oklahoma - Klipersi 112:113

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Topić Oklahoma NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC