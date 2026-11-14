Oklahoma je izgubila od Klipersa 113:112, ali je povratak Nikole Topića bio svijetla tačka na meču.

Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Oklahoma nije uspjela da pobijedi Kliperse u tijesnom meču koji je u finišu pripao domaćinu, ali ono što je bilo mnogo važnije i ljepše, jeste povratak Nikole Topića! Srpski košarkaš je na terenu proveo 16 minuta, iako nije uspio da poentira, njegove plejmejkerske sposobnosti su došle do izražaja.

Utakmica između Klipersa i Oklahome je pripala domaćinu 113:112, nakon što je tim iz Los Anđelesa vezao seriju od 7:0 u posljednja dva i po minuta. Tačno... Oklahoma nije poentirala dva minuta i 43 sekunde što je ostavilo veliki trag, pa je od vođstva 112:106 na kraju poražena pola koša razlike. Iako je poraz bolan, ono što je lijepo jeste vidjeti Nikolu Topića ponovo na terenu, srpski košarkaš je odigrao prvi meč u NBA sezoni, a već u prvoj četvrtini je iskreirao dobru akciju, u kojoj je proigrao Isaiju Hartenštajna za lako zakucavanje.

Vidi opis Topić ponovo igra u NBA ligi: Srbin odmah pokazao šta zna, ali Oklahoma poražena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: X/NBA/printscreen Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Na kraju, za 16 minuta, srpski košarkaš je upisao četiri promašaja iz igre, ali i četiri skoka i tri asistencije. Imao je i po dvije izgubljene i ukradene lopte.

Rezultati ostalih mečeva: