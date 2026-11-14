Topić ponovo igra u NBA ligi: Srbin odmah pokazao šta zna, ali Oklahoma poražena

Oklahoma je izgubila od Klipersa 113:112, ali je povratak Nikole Topića bio svijetla tačka na meču.
Oklahoma nije uspjela da pobijedi Kliperse u tijesnom meču koji je u finišu pripao domaćinu, ali ono što je bilo mnogo važnije i ljepše, jeste povratak Nikole Topića! Srpski košarkaš je na terenu proveo 16 minuta, iako nije uspio da poentira, njegove plejmejkerske sposobnosti su došle do izražaja.
Utakmica između Klipersa i Oklahome je pripala domaćinu 113:112, nakon što je tim iz Los Anđelesa vezao seriju od 7:0 u posljednja dva i po minuta. Tačno... Oklahoma nije poentirala dva minuta i 43 sekunde što je ostavilo veliki trag, pa je od vođstva 112:106 na kraju poražena pola koša razlike. Iako je poraz bolan, ono što je lijepo jeste vidjeti Nikolu Topića ponovo na terenu, srpski košarkaš je odigrao prvi meč u NBA sezoni, a već u prvoj četvrtini je iskreirao dobru akciju, u kojoj je proigrao Isaiju Hartenštajna za lako zakucavanje.
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Na kraju, za 16 minuta, srpski košarkaš je upisao četiri promašaja iz igre, ali i četiri skoka i tri asistencije. Imao je i po dvije izgubljene i ukradene lopte.
Rezultati ostalih mečeva:
- Milvoki - Orlando 99:107
- Njujork - Indijana 104:106
- Memfis - Nju Orleans 142:111
- Atlanta - Čikago 117:125
- Klivlend - Majami 121:133
- Juta - Hjuston 118:125
- Golden Stejt - San Antonio 85:123
- Portland - Sakramento 120:107
- Oklahoma - Klipersi 112:113