Bogdan Bogdanović igra sezonu života: Blistao u pobjedi Hjustona nad Jutom

Bogdan Bogdanović je sa 11 poena i tri trojke doprinio pobjedi Hjustona nad Jutom, pokazujući sjajan šut za tri poena.

Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Srpski kapiten Bogdan Bogdanović je u pobjedi Hjustona nad Jutom 125:118 imao još jedno zapaženo šutersko veče. Za 12 minuta postigao je 11 poena, a ono što je zanimljivo, pogađao je uglavnom za tri.

Iako ima 34 godine, iako se nije znalo da li će i gdje nastaviti NBA karijeru, čini se da je Bogdanović pronašao pravi tim "preko bare". Da se dobro osjeća, pokazuje i to što Bogdanović igra sezonu života kad je u pitanju šut za tri poena. Kao nikad u karijeri u najjačoj ligi na svijetu ima procenat od 52 odsto, što je očigledan pokazatelj napornog rada tokom ljeta, što su nedavno naglašavali i njegovi saigrači.

Bogdanović je susret protiv Jute završio učinkom od tri pogođene trojke iz četiri pokušaja, imao je i jedan skok, tri asistencije i jednu blokadu. Bio je i dva puta uspješan sa linije penala, pa je na kraju, za 12 minuta, ubacio 11 poena.

Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Šengun je bio najefikasniji na meču, pa je susret završio sa 43 poena i 12 skokova, a imao je i pet asistencija, slijedio ga je Kevin Durent sa 22 poena i šest asistencija, dok je Fred Van Vlit stao na 17. Dabl-dabl učinak su imali i Tari Ison sa 14 poena i 11 skokova, odnosno Amen Tompson sa 12 poena i 10 skokova, a posljednji dvocifreni učinak u timu imao je Bogdan Bogdanović.

Na drugoj strani Drajk Peterson je vodio Jutu sa 28 poena i sedam skokova, Kejton Džordž je ubacio 27, Ejč Bejli je zastao na 21, a Džekson Hejs je postigao 12.

Rezultati ostalih mečeva: