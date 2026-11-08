Bogdanović igrao samo 2 minuta u porazu Hjustona: Ništa od srpskog okršaja u Oklahomi

Bogdan Bogdanović je dobio samo dva minuta u porazu Hjustona od Finiksa, Nikola Topić i Tristan Vukčević nisu igrali.

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Od srpskih košarkaša u NBA ligi samo je Nikola Jokić imao zapažen učinak i to u Meksiku. Bogdan Bogdanović je na parketu proveo samo dva minuta, dok Nikola Topić i Tristan Vukčević nisu bili deo okršaja Oklahome i Vašingtona jer se još uvijek oporavljaju od zdravstvenih problema.

Finiks je pobijedio Hjuston kod kuće (102:95), a Bogdan je na parketu proveo samo dva minuta. Za to vrijeme je šutnuo jednu trojku i promašio. S obzirom na to da su Roketsi šutirali samo 28,6 odsto za tri (10/35) po malo je iznenađujuće da Srbin nije dobio veću minutažu.

U poraženom timu se istakao Kevin Durent (21, 10sk), dok je kod domaćina najbolji bio Devin Buker sa 24 poena.

Oklahoma je pregazila Vašington (114:75), uz odličnu partiju Šeja Gildžesa Aleksandera (30, 9sk), a sve bolje partije pruža novajlija Adaj Mara (18, 8sk). Jedan od najboljih igrača Vizardsa Trej Jang se obrukao sa samo četiri poena (1/5 za dva, 0/1 za tri). Što se srpskih igrača tiče, Topić bi trebalo prvo da dobije šansu u Razvojnoj ligi, dok se Vukčević još uvek oporavlja od povrede kuka.

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