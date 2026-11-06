Bogdan Bogdanović gradi luksuzni hotel, ali ne u Srbiji: Ruši se kultni objekat i niče savremeni kompleks

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović je investitor novog ugostiteljskog objekta u Plužinama.

Izvor: MN PRESS

Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović gradi ugostiteljski objekat u opštini Plužine u Crnoj Gori, u blizini Pive. Kako je rekao Slobodan Delić, predsjednik te opštine, kultni hotel "Piva" je srušen kako bi se izgradio novi objekat na istoj lokaciji, prenosi Radio-televizija Nikšić.

Član Hjuston Roketsa je odrastao u ovom mjestu, te ne čudi što je odlučio da investira u ovaj projekat. Navodi se da je njegova porodica još 2019. godine postala vlasnik turističkog objekta sa velikom tradicijom, ali da će sada krenuti sa novom gradnjom.

"NBA zvijezda Bogdan Bogdanović pravi hotel, dakle vlasnici su krenuli polako sa realizacijom tog projekta. U njihovim planovima je i veća površina, ali i drugačiji dizajn. U svakom slučaju, očekujem da će novi objekat biti napravljen u narednom periodu i da će biti funkcionalan i moderan, što znači da će donijeti novu vrijednost našoj opštini", naglasio je Delić.

Ime Bogdana Bogdanovića garantuje da će sve biti po najboljim standardima, iako još uvijek nisu poznati detalji oko smještajnih kapaciteta.

"Samo to ime i njegova reputacija garantuju da će mnogi čuti za naš grad i svakako doći da ga posjete", rekao je Delić.

Bogdanović odrastao u Plužinama

Srpski as često ističe da je veliki dio djetinjstva proveo u Crnoj Gori i da je posebno vezan za Plužine.

"Za mene su Plužine jedno specijalno mjesto, u srcu pogotovo. Tu sam odrastao, tu sam, za mnoge koji ne znaju, pohađao prvi razred, tako da je uvijek lijepo vratiti se", rekao je Bogdanović prilikom posjete Plužinama i dodao:

"Volim da vidim ljude, porodicu, familiju, babe su mi još uvijek žive. Drže se dobro, Bogu hvala! Ovdje se ništa ne razvija prebrzo, sve se radi s velikom pažnjom, sve se radi nekim svojim ritmom."

"Odlazi jedan dio istorije"

Iz Parka prirode "Piva" su na društvenim mrežama objavili da je danas tužan dan za Plužine zbog rušenja kultnog hotela, ali da vjeruju da će Bogdanovići vratiti mjestu stari sjaj.

"Nakon njegove izgradnje i početka rada u novim Plužinama prije pola vijeka, nakon prestanka rada 2011. godine, nakon kupovine hotela od strane porodice Bogdanović 2019. godine, došao je trenutak njegovog rušenja, kako bi na njegovom mjestu bio izgrađen novi hotel", navodi se u objavi na društvenim mrežama i dodaje:

"Ipak, ovo nije samo kraj jedne priče, već i početak nove. Vjerujemo da će novi hotel donijeti novu energiju, otvoriti nove mogućnosti i dati značajan doprinos daljem razvoju turizma, koji predstavlja jednu od najvećih šansi za budućnost Plužina i cijele Pive", poručili su iz Parka prirode "Piva".