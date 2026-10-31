Bogdanović i Jović se muče u NBA ligi: Srbi još traže pravi ritam

U novoj sezoni NBA lige Bogdan Bogdanović i Nikola Jović još uvijek ne uspijevaju da nađu pravi ritam.

Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Ne ide svim srpskim igračima tako dobro u novoj NBA sezoni. Sa dosta oscilacija igraju Bogdan Bogdanović i Nikola Jović. Još uvijek ne mogu da uđu u pravi ritam i da nađu uloge u svojim timovima. Dobra vijest je da je tek početak...

Bogdan je sa Hjustonom doživio prvi poraz u novoj sezoni, Dalas je slavio (116:111). Srbin je za 11 minuta upisao šest poena (2/4 za tri). Kevin Durent je bio najbolji u poraženom timu (28, 5sk), ali nisu imali rješenje za Kajrija Irvinga (35, 9as) i Kupera Flega (33, 9sk, 6as).

Jović je sa Majamijem upisao tek drugu pobjedu, pala je Indijana na Floridi (145:125). Srpski košarkaš za 16 minuta nije uspio da se upiše u strijelce (0/1 za dva, 0/2 za tri), ali je imao četiri skoka i tri asistencije. Predvodio ih je Janis Adetokumbo sa tripl-dabl učinkom (31, 17sk, 10as).

Bam just saved Nikola Jovic from getting slandered https://t.co/BtqyCb2jJv — The HEAT Realm (@WadexFlash)October 31, 2026

Još jedan zanimljiv rezultat viđen je u Filadelfiji gdje je domaćin srušio aktuelnog šampiona Nikse (98:93). Sjajnu partiu pružio je Lebron Džejms (20, 9sk, 8as), a najefikasniji bio je Tajris Maksi sa 27 poena.

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