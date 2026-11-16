Nikola Topić se vraća na parket u Oklahomi, postigao je osam poena u pobjedi nad Sakramentom, pokazujući svoj potencijal.

Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Mladi srpski košarkaš Nikola Topić dobija sitne uloge u Oklahomi i čini se - poslije jako duge i teške pauze koju je imao - sjajno koristi sve prilike. Reprezentativac naše zemlje je u pobjedi Oklahome nad Sakramentom na terenu proveo 13 minuta i postigao je osam poena.

Možda pomalo nekarakteristično za Nikolu Topića, ali bivši košarkaš Zvezde je susret završio bez asistencija, što je njegov zaštitni znak. Nije imao ni skokove, ali je za 13 minuta postigao osam poena - promašio je jednu trojku, a u šutu za dva je pogodio četiri puta iz pet pokušaja, što dalje kaže da je imao procenat od 67 posto uspjeha u šutu iz igre. U statistici je zabilježeno i da je izgubio dvije lopte.

Vidi opis Sve više prostora za Nikolu Topića: Lijepe vijesti stižu iz NBA, Srbin pokazao šta zna Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: X/NBA/printscreen Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Oklahoma je u svim dionicama bila ubjedljiva, a već do petog minuta mogli smo vidjeti ogromnu razliku. Serija gostiju od 11:0 za koju su posebno bili zaduženi Šej Gildžes-Aleksander i Kenrik Vilijams, dovela je Oklahomu na 17:4. Nova serija od 11:0 bila je viđena i u samom finišu druge četvrtine kad su gosti uglavnom sa linije penala dolazili do poena. Sakramento je uspio da se približi na pola koša zaostatka (51:50), a kako je taktika bila da nema "lakih poena" tako je domaćin riješio da faulovima spriječi rivala. Ipak, nije mnogo pomoglo - Oklahoma je na poluvremenu imala dvocifrenu prednost (62:50).

Pobjednik je i definitivno potvrđen u prvih pet minuta posljednje četvrtine kad je Džared Mekejn poveo novu seriju, od 15:0 za 109:84. Priliku je tad dobio i Nikola Topić koji je po ulasku na teren već bilježio poene, a kako je pitanje pobjednika bilo sasvim jasno mladi srpski igrač slobodno je mogao da pokaže sve svoje umijeće bez pritiska.

Šej Gildžes-Aleksander je ponovo bio najbolji u timu Oklahome sa 37 poena, slijedio ga je Sdaj Mara sa 16 poena i 13 skokova, dok je Adžej Mičel postigao 14, a Mekejn 12. Dvocifreni su bili i Aleks Karuzo sa 11, odnosno Vilijams sa 10. Na drugoj strani se istakao Darijus Akaf sa 26 poena za 33 minuta, Malik Monk je susret završio sa 14 i 10 asistencija, Dejk von Polvden je imao 13, a Liki Blek 12. Domantas Sabonis je susret završio dabl-dabl učinkom od 11 poena i 13 skokova, dok je Dilan Kardvel imao 10.

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