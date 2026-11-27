Na Marakani se očekuju novogodišnji pokloni: Rijera ima pet fudbalera koje želi u Crvenoj zvezdi.

Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Albert Rijera stigao je u Crvenu zvezdu nakon ljetnih priprema i kada je ekipa praktično već bila oformljena, zbog čega mnogi već sada "zazivaju" zimu i nadaju se da će dobiti potrebna pojačanja. Prije svega, Rijeri su potrebni igrači koji će dobro "leći" na njegov sistem, zbog čega ima vrlo specifične želje i vidjećemo da li će ih na "Marakani" odmah ispuniti.

I na konferenciji za medije poslije meča sa Gentom čuli smo od Rijere da se požalio da ima mali fond igrača - zbog čega je morao da koristi Gaštarova na štoperu, a da opet "izmišlja" napadača, kasnije i lijevo krilo kada je promijenio odluku i izveo Ristića.

Za sada se u javnosti priča o pet fudbalera koji su potencijalne mete Crvene zvezde, baš po želji temperamentnog Rijere.

Žan Karničnik

Izvor: MN PRESS

Ako vam je ovo ime poznato, to je zbog toga što se radi o slovenačkom fudbaleru koji je "uništio" Srbiju na Evropskom prvenstvu 2024. godine. Tada nepoznati fudbaler, bio je nerješiva enigma za Piksijevu ekipu, dao je gol u Minhenu, a jedva je Srbiju od poraza spasio Luka Jović golom u nadoknadi.

Karničnik (32) igra na mjestu desnog beka i trenutno je član Maribora u koji je stigao ljetos iz Celja, a interesantno je da je baš kod Rijere u ovom klubu igrao najbolji fudbal u karijeri. Ove sezone ima učinak od dva gola i tri asistencije.

Dobra stvar za Zvezdu je što ne bi morala mnogo da plati za njega, ali isto tako zna i da ne bi mogla da zaradi na njemu.

Svit Sešlar

Izvor: MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK / imago sportfotodienst / Profimedia

Još jedno pojačanje iz Slovenije, samo osam godina mlađe. Svit Sešlar (24) je vjerovatno najbolji igrač Celja i igra na više mjesta u veznom redu, najčešće kao centralni vezni. Mnogi ga već sada nazivaju "naprednijom i mlađom" verzijom Timija Maksa Elšnika za koga se raspituju klubovi iz Turske, a Sešlar bi mogao da bude svježa krv u veznom redu.

Ove sezone odigrao je 25 utakmica za Celje i zabilježio je 11 golova i dvije asistencije. Prethodno je igrao za Olimpiju, isto kod Rijere, pa je otišao u turski Ejupsor, iz koga se vratio u Sloveniju.

Ukupno na 83 utakmice kod Rijere ima 24 gola i 26 asistencija.

Dominik Kočiš

Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Crvena zvezda je vjerovatno "najtanja" na desnom krilu gdje je već sada jasno da će se odreći Osmana Bukarija, koga još progoni "grijeh" iz duela sa Viktorijom iz Plzenja, a njegova direktna zamjena mogao bi da bude najbolji igrač Debrecina. U pitanju je Dominik Kočiš (24) koji je na radaru Zvezde bio i prije dolaska Rijere u klub, tako da djeluje da će oko ovog fudbalera možda i najlakše postići dogovor sa upravom.

Radi se o odličnom dribleru koji je do sada igrao još samo za Honved, a posljednje tri sezone je u Debrecinu. Ove sezone ima učinak od tri gola i dvije asistencije, uz svega 649 minuta na terenu.

Čukvubuikem Ivkuemesi

Izvor: Giuseppe Maffia / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaler komplikovanog imena spominje se kao "prvi pik" Crvene zvezde u januaru. Radi se o izuzetno snažnom napadaču iz Nigerije (1.95m) koji nastupa za belgijski Leuven. I on je takođe igrao u Celju (samo pet mečeva kod Rijere), prije nego što je prodat Salernitani za skoro dva miliona evra. Samo godinu dana kasnije, za isti novac prešao je u Leuven, za koji ove sezone nema niti jedan gol.

Najbolje partije pružao je u Celju u kome je na 37 nastupa postigao 11 golova, dok isti učinak ima u Leuvenu, samo na uzorku od duplo više utakmica.

Jakuba Silue

Izvor: MN PRESS

Igrač do kog Crvena zvezda vjerovatno najlakše može da dođe je Jakuba Silue (24). Napadač OFK Beograda, inače porijeklom iz Obale Slonovače, mogao bi putem kojim je i Džej Enem zimus došao na "Marakanu". Klub sa Karaburme kupio je ljetos Siluea za 200 hiljada evra iz Debrecina, nakon što je ostavio dobar utisak na pozajmici.

Ukupno je odigrao 32 utakmice za "romantičare" i dao je 13 golova, od čega osam ove sezone. Igrao je još u Jermeniji i Austriji, dok je u Srbiji bio član i lučanske Mladosti.

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