Turski selektor Ergin Ataman kao da se preporučuje u Italiji za mjesto trenera.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Turska je prethodne večeri izgubila od Italije (86:72), što joj je prvi poraz u kvalifikacijama za Mundobasket, što na neki način komplikuje put Srbije do završnog turnira. Selektor Ergin Ataman poslije susreta nije bio previše nezadovoljan, čak je i hvalio italijansku košarku, čestitajući na tome što će od naredne sezone imati još dva člana Evrolige. Tako bar on tvrdi.

Da li u pokušaju da se dodvori klubovima koji planiraju velike budžete i ulaze u Evroligu, ili iz razloga što ima informacije pre drugih, Ergin Ataman je "zatresao" evropsku košarku svojim komentarom.

Ko ulazi u Evroligu?

"Očigledno je bila odlična odluka da se utakmica igra u Rimu. Vidio sam entuzijazam publike, takođe sam vidio da je po prvi put predsjednik Italije Serđo Matarela došao na utakmicu", rekao je Ataman, pa apostrofirao da Rim i Napulj dobijaju klubove u eliti i smatra da je to zasluženo.

"Mislim da je ova naša utakmica dobar znak za italijansku košarku, posebno ako uzmemo u obzir da će dva tima iz ove zemlje, Roma i Napoli, igrati u Evroligi sljedeće sezone".

Inače, Maksima Roma i Napoli jesu već dugo povezivani sa Evroligom, ali nikakve potvrde nije bilo da su i dobili pozivnice.

Šta je sa Zvezdom i Partizanom?

Izuzev dva mjesta rezervisana za timove koji se kvalifikuju kroz Evrokup (drugo po rangu takmičenje), preostalih deset mjesta biće raspoređeno između šest novih franšiza i četiri kluba koji dobijaju trogodišnje specijalne pozivnice.

Franšize će činiti Valensija, Pariz, Dubai, Maksima Roma, Hapoel Tel Aviv i PAOK iz Soluna, dok klubovi akcionari automatski prelaze na ovaj sistem. Specijalne pozivnice dobiće Partizan, Crvena zvezda, Virtus Bolonja i Napoli koji će sačekati do 2030. godine na drugu šansu.

Ovaj prijedlog će uskoro biti stavljen na usvajanje pred Upravni odbor Evrolige, koji čini 13 klubova vlasnika.

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