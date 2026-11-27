Španski motociklista Mark Markez priznao zbog čega je donio odluku o penziji.

Izvor: Profimedia

Legendarni španski motociklista Mark Markez odlazi u penziju na kraju aktuelne sezone. Njegova posljednja trka u karijeri biće Velika nagrada Valensije, gdje će pred domaćom publikom, kao aktuelni šampion, imati čast da spusti zavjesu na veličanstvenu karijeru.

Nakon što se pojavila informacija o odlasku u penziju, Markez je detaljno objasnio sve što je zanimalo njegove navijače. Stvarno je kraj - odlazi u penziju koja je i više nego zaslužena za desetostrukog šampiona svijeta.

"Za mene je ovo veoma teška konferencija. Počeo sam i završio na isti način, uz pun adrenalin. Motocikli su moja najveća pasija.Veoma sam srećan i ponosan, ne zbog karijere, nego zato što sam upoznao veoma dobre ljude - moj karakter i ličnost formirani su oko motocikala i Moto GP-ja", rekao je Mark Markez.

Španski motociklista otkrio je i konkretne razloge za odlazak u penziju - ne postoji jedna stvar koja je prelomila, ali je shvatio da ne može više.

"Razlog za penziju... Nekad nam ne treba jedan konkretan razlog. Potrebno je da razumijete situaciju. Istina je da sam ove godine bio na samom limitu. Prelomio sam još poslije Motegija, a jedina osoba na svijetu koja je znala jeste moj brat Aleks", istakao je Španac i dodao:

"Naravno da ću ostati uz šampionat, Aleks je najvažnija osoba u mom životu, ali nove zvijezde će se pojaviti i šou će se nastaviti. Obećaj svom tijelu i vratiće ti dodatno - svom tijelu sam obećavao da će biti posljednji put, ali razlog zašto sam bio ozbiljan jeste to što sam patio. Patio sam, a moji rezultati su to prikrivali".

Ispostavlja se da Mark Markez odlazi u penziju kao aktuelni svjetski šampion, jer je prije samo nekoliko dana osvojio titulu. Tvrdi da bi isto postupio i da je ishod u šampionskoj trci bio drugačiji, odnosno da nije stigao do trofeja.

"Odluka je donesena - bilo da je trka za titulu završena dobro ili manje dobro. Mučio sam se zbog ruke, zahvaljujem Dukatiju koji je razumio situaciju iako smo imali ugovor. Kada sam ga potpisao u martu, bili smo optimistični i nisam znao da ću imati još jednu operaciju. Poslije Le Mana, ruka je bila sve slabija. Ja sam borac, ali sam u trenutku kada sam uplašen – ne od motocikla i brzine, već od povrede – koja postoji, ali me trenutno ne remeti u privatnom i profesionalnom životu", dodao je španski motociklista i istakao da mu se sviđa što sada odlazi u penziju.

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