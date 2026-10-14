logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borac startovao ubjedljivom pobjedom u Premijer ligi BiH: Mirko Mikić nezadovoljan prvim dijelom

Borac startovao ubjedljivom pobjedom u Premijer ligi BiH: Mirko Mikić nezadovoljan prvim dijelom

Autori Nebojša Šatara Autori Dragan Šutvić
0

Rukometaši Borca m:tel uspješno su započeli novu sezonu u Premijer ligi BiH pobjedom u Banjaluci terenu protiv Vogošće.

Rk Borac pobijedio RK Vogošća izjave Mirko Mikić David Momić Luka Knežević Izvor: Mondo/Slaven Petković

Iako je susret završen ubjedljivim trijumfom Banjalučana - 35:26 (18:13), trener crveno-plavih Mirko Mikić nije bio u potpunosti zadovoljan izdanjem svog tima, posebno u prvih 30 minuta.

„Napravili smo 15 tehničkih grešaka, što je zaista previše i ne bi trebalo da ekipa pobijedi kada napravi toliko grešaka. Na našu sreću, mi smo pobijedili, a nažalost, rukomet u BiH Vogošća je nešto slabija u odnosu na sve one prethodne sezone kada su to bile mnogo jače utakmice. U ovakvim mečevima je najteže kada unaprijed upišeš pobjedu; upozoravali smo na to da ne smijemo ući dekoncentrisano i sa manje energije, a upravo se to dogodilo - nismo imali odbranu prvih 30 minuta. Morali smo povećati agresivnost pa je na kraju bila ubjedljiva pobjeda, ali to nije bila igra kakva treba da bude. Vogošći želim puno sreće“, rekao je Mikić poslije meča u „Boriku“.

Šef struke crveno-plavih se osvrnuo i na pojedinačni učinak pojedinih igrača.

(David) Momić je bio odličan, držao nas je i branio u principu ono što treba da odbrani, a skinuo je i neke čiste kontre i penale, tako da nam je dao ozbiljan vjetar u leđa. Kao i Danilo Tubin koji je danas bio odličan - napravio je jednu do dvije greške u odbrani kad se umorio, a u napadu je bio dobar dok je imao snage. Biće to okej, imaćemo novo oružje ove sezone“, dodao je trener Borca.

Najefikasniji u taboru Banjalučana bio je Luka Knežević, koji je gostima iz sarajevskog predgrađa postigao osam golova. On je istakao da je najbitnije što je sezona otvorena pobjedom.

„Dočekali smo i ovo prvo kolo Premijer lige BiH. Mislim da smo dobro odradili utakmicu - na početku smo imali malo problema, ali smo u drugom poluvremenu uspjeli da se rezultatski odvojimo. Ovo je super uvertira pred evropski meč sa PAOK-om“, rekao je Knežević, a sličnog mišljenja je i golman David Momić, koji je upisao 11 odbrana, od čega i dva sedmerca.

„Najvažnije je da nam je počela liga i da smo krenuli pobjedom na domaćem terenu. Prvo poluvrijeme je imalo dobrih i loših momenata, dok smo u drugom malo zategli odbranu, pa smo, čini mi se, primili i manje golova nego u prvom dijelu. Zategao sam malo odbranu, kao što sam i rekao, fokus je tu, dobro treniramo, dobro igramo i idemo dalje“.

A to dalje je već u nedjelju kada Borac gostuje u Solunu ekipi PAOK-a u prvoj utakmici EHF Evropskog kupa.

„Analiziraćemo sve, slijedi nam PAOK, spremamo se za njih i nadamo se dobrom rezultatu u Solunu“, podvukao je Momić.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

RK Borac RK Vogošća Rukometna liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC