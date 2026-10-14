Borac startovao ubjedljivom pobjedom u Premijer ligi BiH: Mirko Mikić nezadovoljan prvim dijelom

Rukometaši Borca m:tel uspješno su započeli novu sezonu u Premijer ligi BiH pobjedom u Banjaluci terenu protiv Vogošće.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Iako je susret završen ubjedljivim trijumfom Banjalučana - 35:26 (18:13), trener crveno-plavih Mirko Mikić nije bio u potpunosti zadovoljan izdanjem svog tima, posebno u prvih 30 minuta.

„Napravili smo 15 tehničkih grešaka, što je zaista previše i ne bi trebalo da ekipa pobijedi kada napravi toliko grešaka. Na našu sreću, mi smo pobijedili, a nažalost, rukomet u BiH Vogošća je nešto slabija u odnosu na sve one prethodne sezone kada su to bile mnogo jače utakmice. U ovakvim mečevima je najteže kada unaprijed upišeš pobjedu; upozoravali smo na to da ne smijemo ući dekoncentrisano i sa manje energije, a upravo se to dogodilo - nismo imali odbranu prvih 30 minuta. Morali smo povećati agresivnost pa je na kraju bila ubjedljiva pobjeda, ali to nije bila igra kakva treba da bude. Vogošći želim puno sreće“, rekao je Mikić poslije meča u „Boriku“.

Šef struke crveno-plavih se osvrnuo i na pojedinačni učinak pojedinih igrača.

„(David) Momić je bio odličan, držao nas je i branio u principu ono što treba da odbrani, a skinuo je i neke čiste kontre i penale, tako da nam je dao ozbiljan vjetar u leđa. Kao i Danilo Tubin koji je danas bio odličan - napravio je jednu do dvije greške u odbrani kad se umorio, a u napadu je bio dobar dok je imao snage. Biće to okej, imaćemo novo oružje ove sezone“, dodao je trener Borca.

Najefikasniji u taboru Banjalučana bio je Luka Knežević, koji je gostima iz sarajevskog predgrađa postigao osam golova. On je istakao da je najbitnije što je sezona otvorena pobjedom.

„Dočekali smo i ovo prvo kolo Premijer lige BiH. Mislim da smo dobro odradili utakmicu - na početku smo imali malo problema, ali smo u drugom poluvremenu uspjeli da se rezultatski odvojimo. Ovo je super uvertira pred evropski meč sa PAOK-om“, rekao je Knežević, a sličnog mišljenja je i golman David Momić, koji je upisao 11 odbrana, od čega i dva sedmerca.

„Najvažnije je da nam je počela liga i da smo krenuli pobjedom na domaćem terenu. Prvo poluvrijeme je imalo dobrih i loših momenata, dok smo u drugom malo zategli odbranu, pa smo, čini mi se, primili i manje golova nego u prvom dijelu. Zategao sam malo odbranu, kao što sam i rekao, fokus je tu, dobro treniramo, dobro igramo i idemo dalje“.

A to dalje je već u nedjelju kada Borac gostuje u Solunu ekipi PAOK-a u prvoj utakmici EHF Evropskog kupa.

„Analiziraćemo sve, slijedi nam PAOK, spremamo se za njih i nadamo se dobrom rezultatu u Solunu“, podvukao je Momić.

(MONDO)