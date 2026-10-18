Corcinis za MONDO: Vi imate rukomet u krvi, ali mi napredujemo! PAOK želi trofeje i što duže da igra u Evropi!

"Igrao sam protiv bh. klubova, znam kako razmišljaju", kaže za MONDO Nikos Corcinis, desno krilo PAOK-a i reprezentacije Grčke pred duel sa banjalučkim Borcem.

Izvor: Instagram/AC PAOK

Banjalučki Borac danas se vraća na evropsku scenu duelom sa PAOK-om u drugom kolu EHF Evropskog kupa.

Prvi meč igra se od 17 časova u dvorani Mikra 3 u Solunu, a revanš je naredne subote u Banjaluci.

Voljom žrijeba Banjalučani su za protivnika dobili PAOK, ekipu koja je prošle sezone završila na trećem mjestu na tabeli grčkog prvenstva, ali koja je u međuvremenu doživjela potpunu promjenu.

Solunski klub zamijenio je čak 12 igrača, ostavivši tek nekoliko njih, poput Igora Arsića, najboljeg golmana grčkog prvenstva, te grčke reprezentativce Nikosa Corcinisa i Georgiosa Eleftariadisa.

Sa potpuno novom ekipom, sastavljenom od internacionalaca iz Egipta, Srbije, Crne Gore i domaćih grčkih igrača PAOK sada ima najviše ambicije, ističe Nikos Corcinis u razgovoru za MONDO.

Corcinis, kome je ovo peta sezona u solunskom klubu svjestan je da ima i posebnu ulogu u ekipi Karalamposa Ananiadisa.

"Mi grčki igrači imamo veću odgovornost u smislu povezivanja ekipe. Mi smo tu da malo više komuniciramo ispred ekipe sa trenerom, jer nam je lakše nego drugima. Poznajemo trenera bolje nego ostali momci koji su iz Srbije, Crne Gore, Egipta... Ovo je moja peta sezona u PAOK-u, dobro poznajem klub i znam kako ekipa treba da izgleda. Naravno moj zadatak na terenu je uvijek isti, da uradim maksimalno svoj dio, a tu sam uvijek za svoje saigrače ako mogu njima ili treneru da pomognem", kaže Corcinis.

Ističe da ekipa napreduje iz utakmice u utakmicu, iako je zbog promjene rostera krenula od nule.

"Promijenili smo mnogo igrača, 12 čini mi se, tako da kroz utakmice moramo da pronađemo tu hemiju, jer smo konstantnom ritmu smo dvije utakmice sedmično. Iako smo krenuli od nule, mislim da smo sve bolji i bolji, posebno u posljednje dvije sedmice. Imamo još mnogo utakmica da napredujemo, ali sada slijede ove najvažnije utakmice u kojima moramo da se dokažemo i pokažemo naš borbeni duh. Iako nema mnogo vremena za pravljenje planova mislim da pronalazimo naši igru i da smo na dobrom nivou trenutno", istakao je on.

Izvor: Instagram/AC PAOK

Reprezentativac Grčke izuzetno respektuje Borac.

"Znamo da će to biti teška utakmica. Borac ima odličnu rukometnu školu, sjajnu istoriju , uvijek ima mnogo talenata i biće nam težak protivnik. Nismo imali mnogo vremena da se pripremimo, moramo da odigramo dobro ovu prvu utakmicu, a na njoj ćemo steći bolji uvid u protivničku ekipu".

PAOK je izgubio dvije od tri gostujuće utakmice u grčkom prvenstvu, pa će sigurno željeti da u prvom meču u Solunu napravi što bolji rezultat pred gostovanje u Banjaluci.

"Pobjeda kod kuće nam je izuzetno važna. Nažalost u ligi nismo najbolje startovali, izgubili smo dvije utakmice do sada. Imali smo problema kao ekipa koja je počela od nule, ali imamo dobre igrače, i siguran sam da će kako sezona bude odmicala i igra biti sve bolja i bolja. PAOK ove sezone ima veće ambicije nego prethodnih godina, želimo da se borimo za trofeje i da u Evropskom kupu doguramo dokle god više možemo“, istakao je Corcinis.

Na strani PAOK-a je iskustvo, dok Borac ima mlađu ekipu.

"Borac je dobra ekipa, iako ima dosta mlađih igrača, međutim, to su talentovani igrači. Tu su naravno i neki iskusniji, poput Vranješa, tako da zaista mislim da se radi o dobrom timu. Očekujemo da odigraju dobro, vjerovatno i malo brže, mislim da nas očekuje dobra utakmica“.

Corcinis kaže da poznaje mentalitet ekipa sa naših prostora.

"Igrao sam u Sloveniji u Slovanu i u Gorenju. Poznajem i bh. ekipe, igrao sam na turniru u Visokom, imao sam priliku da igramo protiv Bosne i Izviđača. Znam otprilike kakva je liga, kako timovi funkcionišu i razmišljaju na Balkanu", rekao je Corcinis.

"U Bosni ima dosta tog uticaja jugoslovenske škole rukometa. Oni rukomet imaju u krvi. Mi Grci nemamo tu školu, ali u posljednjih nekoliko godina izuzetno napredujemo i podižemo nivo rukometa", istakao je reprezentativac Grčke i igrač PAOK-a na kraju razgovora za MONDO.