U Borcu m:tel zadovoljni reakcijom u nastavku meča u Mostaru: "Malo smo se posvađali tokom pauze"

Rukometaši banjalučkog Borca m:tel upisali su novu prvenstvenu pobjedu na gostovanju kod ekipe Veleža.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Iako je mostarski sastav pružio izuzetno snažan otpor u prvih 30 minuta i na odmor otišao s minimalnom zaostatkom (17:16), gosti iz Banjaluke su u nastavku zaigrali znatno angažovanije i stigli na kraju do ubjedljivog trijumfa - 23:35.

Trener Borca Mirko Mikić istakao je poslije utakmice da su crveno-plavi pod pritiskom prethodnog poraza ušli u meč u Mostaru, ali da je razgovor tokom pauze donio željeni rezultat.

"Hvala domaćinu na finom dočeku. Bilo je teško poluvrijeme za nas, čini mi se pod utiskom poraza u derbiju protiv Izviđača, pa smo igrali u grču. Na poluvremenu smo se malo posvađali, rekli jedni drugima neke stvari i izašli mnogo agresivniji i kvalitetniji nego u prvih 30 minuta. Srećan sam zbog rezultata na kraju. Sada idemo na zasluženi EHF vikend da se malo odmorimo, a onda nas čeka paklen ritam. Veležu želim mnogo sreće u nastavku prvenstva, mislim da će sezona biti vrlo neizvjesna i zanimljiva", poručio je Mikić.

Izvor: Instagram/Mostarski

Iskusni pivot banjalučkog tima Vladimir Vranješ apostrofirao je buđenje ekipe u drugom dijelu susreta kao ključni faktor za pobjedu.

"Odigrali smo jednu dobru utakmicu. U prvom poluvremenu smo imali malo problema, hajde da kažem tako, dok se nismo zagrijali. U drugom poluvremenu smo malo stisli odbranu i odvojili smo se, odnosno održavali prednost. Drago mi je što sam se vratio u Mostar poslije dugo godina. Zadnji put, ja mislim da sam bio prije 10 ili 11 godina kad smo se kvalifikovali na Svjetsko prvenstvo, tako da mi je drago što sam opet ovdje. Želim čestitati ekipi Veleža na lijepoj utakmici i nadam se da će uspjeti da opstanu u ligi.“

Golman Banjalučana Nebojša Grahovac zahvalio se na gostopristvu "rođenih".

"Zahvalio bih se na domaćinstvu prije svega, bila je ovo prava, korektna prvenstvena utakmica. Malo smo lošije otvorili susret u prvom poluvremenu, ali srećom u drugom smo dodali gas i zasluženo pobijedili. Čestitam protivniku i želim im sreću u daljem toku takmičenja", istakao je Grahovac.

(MONDO)