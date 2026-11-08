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Jezive scene na utakmici Bode/Glimta: Popustila konstrukcija, navijači propali kroz tribinu! (FOTO)

Jezive scene na utakmici Bode/Glimta: Popustila konstrukcija, navijači propali kroz tribinu! (FOTO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Na utakmici između Tromsea i Bode/Glimta došlo je do ozbiljne nesreće kada je konstrukcija tribine popustila, a navijači propali kroz nju.

Navijači Bode/Glimta propali kroz tribinu Izvor: Printsreen/Twitter/GlobalWire

Utakmica između Tromsea i Bode/Glimta prekinuta je u 41. minutu zbog ozbiljne nesreće na gostujućoj tribini, kada je dio konstrukcije popustio, a nekoliko navijača propalo kroz nju.

Drama se dogodila u trenutku kada je borba za titulu u Norveškoj na vrhuncu. Bode/Glimt i Viking imaju po 59 bodova, pet kola prije kraja prvenstva, pa je svaki bod od ogromnog značaja.

Ipak, fudbal je pao u drugi plan kada je golman gostiju Nikita Hajkin primijetio da se nešto dešava na tribinama. Odmah je signalizirao sudiji Olu Hoberu Nilsenu, koji je zaustavio susret, nakon čega je uslijedila evakuacija navijača.

Policija je potvrdila da su dvije osobe pale kroz tribinu, dok su ukupno četiri navijača pregledali medicinski radnici. Jedna osoba prevezena je u bolnicu, ali je, prema informacijama kluba, bila svjesna.

"Jedna osoba je prevezena u bolnicu, dok su ostali pregledani na licu mjesta i djeluje da su dobro", izjavio je portparol Bode/Glimta Simen Pedersen za norveški javni servis NRK.

Utakmica je tako ostala u sjenci velike nesreće, a najvažnije je da povrijeđeni navijači budu dobro.

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Tagovi

Bode/Glimt navijači Norveška

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