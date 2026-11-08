Jezive scene na utakmici Bode/Glimta: Popustila konstrukcija, navijači propali kroz tribinu! (FOTO)

Na utakmici između Tromsea i Bode/Glimta došlo je do ozbiljne nesreće kada je konstrukcija tribine popustila, a navijači propali kroz nju.

Izvor: Printsreen/Twitter/GlobalWire

Utakmica između Tromsea i Bode/Glimta prekinuta je u 41. minutu zbog ozbiljne nesreće na gostujućoj tribini, kada je dio konstrukcije popustio, a nekoliko navijača propalo kroz nju.

Drama se dogodila u trenutku kada je borba za titulu u Norveškoj na vrhuncu. Bode/Glimt i Viking imaju po 59 bodova, pet kola prije kraja prvenstva, pa je svaki bod od ogromnog značaja.

BREAKING: A football match between Tromsø IL and Bodø/Glimt in Norway’s top-flight Eliteserien has been suspended after part of the away supporters’ stand at Alfheim Stadium reportedly collapsed.The incident occurred around the 40th minute, with the score 0-0. Several supporters reportedly fell through the failing section, and Bodø/Glimt fans were evacuated.Police, medical personnel and ambulances are at the scene. TV 2 commentator Jesper Mathisen described the incident as “incredibly sad” and a “massive scandal.” — GlobalWire (@_GlobalWire_)November 8, 2026

Ipak, fudbal je pao u drugi plan kada je golman gostiju Nikita Hajkin primijetio da se nešto dešava na tribinama. Odmah je signalizirao sudiji Olu Hoberu Nilsenu, koji je zaustavio susret, nakon čega je uslijedila evakuacija navijača.

Policija je potvrdila da su dvije osobe pale kroz tribinu, dok su ukupno četiri navijača pregledali medicinski radnici. Jedna osoba prevezena je u bolnicu, ali je, prema informacijama kluba, bila svjesna.

"Jedna osoba je prevezena u bolnicu, dok su ostali pregledani na licu mjesta i djeluje da su dobro", izjavio je portparol Bode/Glimta Simen Pedersen za norveški javni servis NRK.

Utakmica je tako ostala u sjenci velike nesreće, a najvažnije je da povrijeđeni navijači budu dobro.