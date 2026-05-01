Bode Glimt pravi stadion od 90.000.000 evra

Prethodnih godina Bode Glimt je postao sinonim za klupski fudbal u Norveškoj, a novi stadion će im pomoći da učvrste dominaciju.

Izvor: Youtube/Mega Stadiums/Printscreen

Fudbalski klub Bode/Glimt profilisao se u najbolji norveški tim tokom prethodnih nekoliko godina, a njegove dobre igre na međunarodnoj sceni skrenule su pažnju čitave Evrope na sam sever kontinenta. Ako bismo gledali čitavu planetu, malo je sjevernijih mjesta od Bodea na kojima se igra fudbal - a nema nijedno na kojem se igra ovako kvalitetan fudbal, pa će za nagradu biti napravljen stadion skuplji od 90.000.000 evra.

Grad Bode nalazi se na granici Arktičkog polarnog kruga, i peti je najveći grad koji pripada toj oblasti na planeti. Ispred su samo ruski gradovi Murmansk, Noriljsk i Vorkuta, kao i Tromse koji se nalazi u Norveškoj - nešto sjevernije od mjesta u kojem igra Bode/Glimt. Sjeverni polarnik obuhvata još i teritorije SAD, Kanade, Islanda, Švedske, Finske i Grenlanda koji pripada Danskoj. Međutim, na tim prostorima niti ima velikih gradova, niti velikih fudbalskih klubova.

Bode Glimt je postao baš to - veliki fudbalski klub za uslove u Norveškoj. Iako dolazi iz grada koji ima manje od 50.000 stanovnika, Bode Glimt je jedan od najuspješnijih klubova u Norveškoj. Tokom prethodnih godina uspostavili su veoma zanimljiv sistem, a posebnu prednost daje im teren sa vještačkom podlogom koji koriste zbog surovih vremenskih uslova na sjeveru Evrope. Kombinacija tih faktora omogućila im je da igraju polufinale Lige Evrope prošle i osminu finala Lige šampiona ove sezone. A da bi se trend nastavio, potreban je novi stadion.

Čak su i najbolji evropski klubovi gostovali Bode Glimtu na samom sjeveru Evrope. Tokom prethodnih nekoliko godina Bode je dočekao Mančester siti, Inter, Juventus, Totenhem, Monako, Sporting, Lacio, Romu... Mnogi od njih su ovdje ostavili bodove, jer je Bode Glimt jedan od najnezgodnijih domaćina u evropskom fudbalu.

Prije nešto više od godinu i po dana tamo je meč u kvalifikacijama za Ligu šampiona igrala i izgubila Crvena zvezda, ali je tim Vladana Milojevića nadoknadio zaostatak i u Beogradu obezbijedio plasman u grupnu fazu Lige šampiona. Bode Glimt je završio u Ligi Evrope gdje je pisao istoriju, a u društvo najboljih stigao je godinu dana kasnije. Ovako izgleda stadion sadašnji stadion Bode Glimta:

Mjesto koje je postalo svojevrsna tvrđava na sjeveru Evrope ubrzo će postati i prošlost evropskog fudbala. Pretpostavlja se da će tokom jeseni 2027. godine biti otvoren novi stadion, koji će koštati nešto više od 90 miliona evra, imati kapacitet od oko 10.000 mjesta i biti novo mjesto okupljanja lokalne zajednice. Cijeli Bode navija za svoj fudbalski klub, koji je najveći ponos grada, pa se na dan utakmice mogu vidjeti zastavice i šalovi istaknuti na kućama, u izlozima i na automobilima koji se kreću po gradu.

Već se zna na kojem će mjestu biti izgrađen novi stadion, čiji će izgled iz vazduha podsjećati na dijamant. Obezbijeđeno je čak 18.000 kvadratnih metara na kojima će Bode Glimt graditi svoju novu tvrđavu, a u stvaranju će biti korišćeni drvo iz okolnih šuma i reciklirani materijali. Novi stadion biće prilagođen vremenskim uslovima na sjeveru Evrope, pa se očekuje da podloga bude slična onoj na kojoj Bode Glimt već igra. Pogledajte fotografije sa lica mjesta:

Fudbalski klub Bode Glimt od 1966. godine igra na stadionu Aspmira, koji ima kapacitet od oko 8.200 mjesta. Iza jednog gola umjesto tribina nalaze se klupska zgrada i prostorije koje koristi administracija. Stadion nije u idealnom stanju i uprkos tome što su na njemu igrali najveći evropski timovi - problemi su više nego vidljivi. Posebno evidentan je nedostatak uslova za rad novinara na licu mjesta.

Veoma je važno što će predstavnici medija imati bolje uslove na novom stadionu, jer će Bode Glimt i u narednim godinama dočekati evropske velikane. Primjera radi, osvajanjem drugog mjesta u prvenstvu Norveške za sezonu 2025, Bode Glimt se plasirao u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Ka evropskoj eliti krenuće putem "nešampiona", pa bi već u kvalifikacijama mogao da igra protiv veoma zvučnih rivala.

