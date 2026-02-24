logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najveća senzacija u Ligi šampiona: Bode Glimt "uništio" Inter za muk na Meaci!

Najveća senzacija u Ligi šampiona: Bode Glimt "uništio" Inter za muk na Meaci!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Bode Glimt izbacio je Inter iz Lige šampiona!

Inter ispao iz Lige šampiona Izvor: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Bode Glimt ne namjerava da stane! Ekipa iz Norveške potpuno je porazila trostrukog prvaka Evrope Inter. Bode je na gostujućem terenu, gdje je malo ko očekivao (s obzirom na to da za ovaj tim važi da ne igra sjajno na strani), uspio da postigne dva gola i tako u ovom susretu slavi 2:1, odnosno 5:1 u dvomeču i tako izbaci italijanskog velikana iz Lige šampiona!

Senzacija se nastavlja, iako to vjerovatno niko nije očekivao. Inter je izgledao dobro, čak vrlo dobro u prvom poluvremenu, posjed je bio u nogama domaćih igrača, lopta ih je slušala sve do prilike za gol. Tada Inter nije imao šansu, s druge strane Bode je vrebao priliku. Na pauzi je bilo neriješeno, bez golova, a onda je drugo poluvrijeme donijelo spektakl na "Meaci".

Vrlo brzo po početku drugog dijela meča, a zbog greške Akanđija, gosti su došli do gola. Jan Zomer je uspio da odbrani prvi udarac, ali je onda do lopte došao Jens Hauge i zatresao mrežu za velikih 1:0. Prvi gol, a onda i drugi u 72. minutu dodatno su šokirali navijače u Italiji, ali i sve pored malih ekrana. Hauge je upisao asistenciju, dok je Hakon Evjen postigao gol za slavlje Norvežana u Ligi šampiona.

Izgledao je Inter pogubljeno u nastavku, ali i kao takav uspio je da smanji zaostatak. Za nešto više od 10 minuta "pala" su tri gola. Tako je lopta stigla do Alesandra Bastonija koji je loptu ugurao u gol rivala. Navijači su se tada ponadali da postoji nada za Inter, ali se ona iz minuta u minut gasila, a Bode, klub koji je Crvena zvezda izbacila iz kvalifikacija za Ligu šampiona 2024, ljubomorno je čuvao mrežu.

Odgovor navijača na igru Intera bio je jasan, pošto je publika napuštala stadion čak i 15 minuta prije kraja meča. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Inter Bode/Glimt fudbal Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC