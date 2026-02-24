Najveća senzacija u Ligi šampiona: Bode Glimt "uništio" Inter za muk na Meaci!

Bode Glimt izbacio je Inter iz Lige šampiona!

Bode Glimt ne namjerava da stane! Ekipa iz Norveške potpuno je porazila trostrukog prvaka Evrope Inter. Bode je na gostujućem terenu, gdje je malo ko očekivao (s obzirom na to da za ovaj tim važi da ne igra sjajno na strani), uspio da postigne dva gola i tako u ovom susretu slavi 2:1, odnosno 5:1 u dvomeču i tako izbaci italijanskog velikana iz Lige šampiona!

Senzacija se nastavlja, iako to vjerovatno niko nije očekivao. Inter je izgledao dobro, čak vrlo dobro u prvom poluvremenu, posjed je bio u nogama domaćih igrača, lopta ih je slušala sve do prilike za gol. Tada Inter nije imao šansu, s druge strane Bode je vrebao priliku. Na pauzi je bilo neriješeno, bez golova, a onda je drugo poluvrijeme donijelo spektakl na "Meaci".

Vrlo brzo po početku drugog dijela meča, a zbog greške Akanđija, gosti su došli do gola. Jan Zomer je uspio da odbrani prvi udarac, ali je onda do lopte došao Jens Hauge i zatresao mrežu za velikih 1:0. Prvi gol, a onda i drugi u 72. minutu dodatno su šokirali navijače u Italiji, ali i sve pored malih ekrana. Hauge je upisao asistenciju, dok je Hakon Evjen postigao gol za slavlje Norvežana u Ligi šampiona.

Izgledao je Inter pogubljeno u nastavku, ali i kao takav uspio je da smanji zaostatak. Za nešto više od 10 minuta "pala" su tri gola. Tako je lopta stigla do Alesandra Bastonija koji je loptu ugurao u gol rivala. Navijači su se tada ponadali da postoji nada za Inter, ali se ona iz minuta u minut gasila, a Bode, klub koji je Crvena zvezda izbacila iz kvalifikacija za Ligu šampiona 2024, ljubomorno je čuvao mrežu.

Odgovor navijača na igru Intera bio je jasan, pošto je publika napuštala stadion čak i 15 minuta prije kraja meča.

