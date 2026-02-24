logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Karabag oborio negativni rekord u Ligi šampiona!

Karabag oborio negativni rekord u Ligi šampiona!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Do večeras, niko u evropskoj eliti nije primio 29 golova.

Karabag Izvor: Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Karabag se od nokaut faze Lige šampiona oprostio u plej-inu za mjesto u osmini finala.

Tim iz Azerbejdžana je u prvom susretu sa Njukaslom, pred domaćom publikom, doživio težak poraz (1:6), da bi "svrake" u prvih pet minuta prvog poluvremena večerašnjeg revanša postigle dva pogotka i zakazale dvomeč sa Čelsijem ili Barselonom.

Mrežu nemoćnih gostiju pogađali su Tonali i Žoelinton. Bili su to 28. i 29. gol koje je Karabag primio ove sezone u Ligi šampiona, čime je oboren negativni rekord ovog takmičenja!

U svojoj prvoj sezoni u evro-eliti nakon sezone 2017-18, Karabag je nadmašio neslavni rekord Bajera iz Leverkuzena, koji je u takmičarskoj godini 2001-2002, stigavši do finala, primio 28.

Karabag je, inače, ligaški dio sezone okončao na 22. mjestu, osvojivši deset bodova, od čega šest u prva dva kola. U dvomeču za mjesto među 16 najboljih namjerio se na slavni engleski klub, ali nije predstavljao ozbiljnu prijetnju...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liga šampiona fudbal Karabag

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC