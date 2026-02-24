Karabag oborio negativni rekord u Ligi šampiona!

Do večeras, niko u evropskoj eliti nije primio 29 golova.

Karabag se od nokaut faze Lige šampiona oprostio u plej-inu za mjesto u osmini finala.

Tim iz Azerbejdžana je u prvom susretu sa Njukaslom, pred domaćom publikom, doživio težak poraz (1:6), da bi "svrake" u prvih pet minuta prvog poluvremena večerašnjeg revanša postigle dva pogotka i zakazale dvomeč sa Čelsijem ili Barselonom.

Mrežu nemoćnih gostiju pogađali su Tonali i Žoelinton. Bili su to 28. i 29. gol koje je Karabag primio ove sezone u Ligi šampiona, čime je oboren negativni rekord ovog takmičenja!

Newcastle's two early strikes at St. James' Park mean Qarabag have conceded 29 goals this season in the Champions League, the most any team has allowed in a single campaign in the competition.#UCLpic.twitter.com/QJsr5OjM3E — Opta Analyst (@OptaAnalyst)February 24, 2026

U svojoj prvoj sezoni u evro-eliti nakon sezone 2017-18, Karabag je nadmašio neslavni rekord Bajera iz Leverkuzena, koji je u takmičarskoj godini 2001-2002, stigavši do finala, primio 28.

Karabag je, inače, ligaški dio sezone okončao na 22. mjestu, osvojivši deset bodova, od čega šest u prva dva kola. U dvomeču za mjesto među 16 najboljih namjerio se na slavni engleski klub, ali nije predstavljao ozbiljnu prijetnju...

