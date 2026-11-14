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Sabalenka vrijeđala i psovala Ukrajinku na ruskom: Tvrde da je na snimku koristila mnogo ružnih riječi

Sabalenka vrijeđala i psovala Ukrajinku na ruskom: Tvrde da je na snimku koristila mnogo ružnih riječi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Potpuni haos je nastao na Završnom mastersu u Indijan Velsu, pošto Ukrajinci tvrde da je Sabalenka vrijeđala Svitolinu.

Arina Sabalenka vrijeđala Elinu Svitolinu Izvor: Printscreen/X/ukrtennis eng

Arina Sabalenka završila je košmarnu sezonu bez ijednog grend slem trofeja. Uz sve to je Završni masters u Indijan Velsu završila u grupnoj fazi poslije poraza od Mire Andrejeve i Eline Svitoline. Sada su se pojavile i neke nove tvrdnje.

Jedan od profila na Tviteru koji je posvećen ukrajinskom tenisu tvrdi da je Sabalenka tokom meča sa Svitolinom na ruskom vrijeđala ukrajinsku teniserku i da je koristila dosta psovki. Navodno se sve to čuje i na snimku, a oni su postavili kratak klip sa meča.

"Ta je***a ukrajinska ku**a. Pobogu", navodno je rekla Sabalenka.

Arina izgubila i drugo mjesto

Sabalenka je tokom sezone izgubila prvu poziciju na WTA listi pošto ju je prestigla Jelena Ribakina. Ali, sada je izgubila Bjeloruskinja i drugu poziciju.

Mira Andrejeva je preuzela drugo mjesto i ako osvoji Završni masters imaće priliku da napadne i prvu poziciju već na startu nove sezone.

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Tagovi

Arina Sabalenka Elina Svitolina Završni masters Tenis teniserke

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