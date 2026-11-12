"Kakva sam ja je**na luzerka": Šta se dogodilo Arini Sabalenki?

Teška sezona za Arinu Sabalenku koja ne djeluje više toliko dominantno kao nekada.

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Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka neće pamtiti 2026. godinu po pretjerano velikim uspjesima na terenu. Nije osvojila niti jedan grend slem, izgubila je prvo mjesto od Jelene Ribakine, dok nije uspjela da popravi utisak ni na WTA finalu u Indijan Velsu, gdje je opet razočarala svoje navijače.

Sabalenku je pobijedila Mira Andrejeva (6:4, 6:0) u meču "Grupe 2", što znači da je Ruskinja prošla dalje kao prvoplasirana, dok Bjeloruskinji ostaje duel sa Elinom Svitolinom za prolaz dalje. Karolina Muhova je već eliminisana.

Arina više nije ista

Interesantno je da je Arina Sabalenka od osvajanja Majamija i Indijan Velsa u martu drastično pala u formi. Ni na jednom turniru od tada nije ostavila dobar utisak, niti je bila blizu osvajanja. Djeluje da će tako biti slučaj i na WTA finalu, uoči koga je napravila i promjene u stručnom štabu, pošto više ne sarađuje sa Maksom Mirnjim.

Upitana šta bi rekla samoj sebi da je trener, Arina Sabalenka je rekla samo: "Rekla bih - kakva je**na luzerka", što dovoljno govori o njenom trenutnom stanju.

"What a f*cking loser!" Aryna Sabalenka, when asked what she'd say to herself if she were her coach after her loss to Andreeva. https://t.co/rm436O2yK0 — Christian's Court (@christianscourt)November 12, 2026



Inače, Sabalenka ima problema i sa koljenom, bilo je bandažirano tokom susreta, a nikako nije mogla da uđe u ritam i pravila je više neiznuđenih grešaka nego što smo navikli. Vodila je inače na početku susreta 4:1, a onda je Andrejeva počela da dominira. Dobila je 11 uzastopnih gemova i 45 od posljednjih 55 poena, za nešto više od sat vremena tenisa.

Podsjetimo, u "Grupi 1" je već dalje prošla Noskova, a Pegula i Gof se bore za drugo mjesto, dok je Kostjuk eliminisana.