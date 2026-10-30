Arina Sabalenka pokazala kako joj stoji bikini: Dobila je 350 hiljada lajkova za ove fotke

Arina Sabalenka je izazvala pometnju na društvenim mrežama sa fotografijama u bikiniju, koje su dobile 350 hiljada lajkova.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka izgubila je ove sezone prvo mjesto na ATP listi i nije osvojila niti jedan grend slem, a sve češće vrijeme provodi na egzotičnim destinacijama i to počinje da smeta njenim navijačima. Sada je ponovo otišla na odmor i podijelila je fotografije sa putovanja s prijateljicama na društvenim mrežama, a može se reći i da je očas posla "srušila internet".

Sabalenka je podijelila fotografije u bikiniju, pokazujući obline, što se nekima dopalo, dok su drugi kritikovali zbog toga što bi ipak nešto trebalo da "sačuva" i za sebe. Pogledajte fotografije koje su dobile 350 hiljada lajkova:

"Trčim okolo po plažama i teniskim terenima", napisala je Arina Sabalenka uz fotografiju u bikiniju.

Sabalenka voli da putuje

Sabalenka je i tokom 2025. godine, koja je bila daleko uspješnija za nju, više puta pravila pauze i odlazila na odmore, tako da je sebe "počastila" za kraj odlaskom na Maldive.

Ove sezone vidjeli smo da je uzimala "slobodno" i za odmore u Grčkoj, Dubaiju, Španiji, a bilo je tu i dosta sponzorskih obaveza, poput onog u Milanu - gdje je učestvovala na modnoj reviji za "Vog". Zbog toga su je mnogi kritikovali, smatrajući da je izgubila fokus na tenis, što potvrđuje doduše i lošija forma i gubitak prvog mjesta od Elene Ribakine.

Ostaje da se vidi da li će Sabalenka, inače odlična prijateljica Novaka Đokovića, uspjeti da vrati fokus do naredne sezone kada će probati opet da napadne prvo mjesto i grend slem pehare.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:23 Arina Sabalenka i Novak Đoković na Vimbldonu Izvor: Instagram/Wimbledon Izvor: Instagram/Wimbledon

(MONDO)