Mira Andrejeva je u prvom setu gubila od Arine Sabalenke sa 4:1 i onda je napravila preokret za pamćenje

Izvor: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia

Arina Sabalenka je u karijeri doživjela neke teške poraze, ali nije lako naći riječi za ovo što joj se dogodilo na Završnom mastersu. Jednostavno, Bjeloruskinja nije ni blizu one dominantne teniserke koje se mnogi plaše. Lekciju joj je održala Mira Andrejeva.

Ruskinja, koja je u aprilu proslavila 19. rođendan, pregazila je Sabalenku i to na kakav način – rezultatom 6:4, 6:0. Arina je vodila sa 4:1 u prvom setu i išla je ka osvajanju tog dijela igre, ali kao da je od tog momenta potpuno nestala sa terena. Do kraja meča nije osvojila nijedan gem – nula.

Vidi opis Arina Sabalenka nikad nije doživjela ovakav debakl Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mauricio Paiz/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Crystal Li / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Wu Xiaoling / Xinhua News / Prof Br. slika: 5 5 / 5

Od ukupno 55 poena Mira je osvojila 45 što je statistika koja deluje nemoguće i na video igri, a kamoli u stvarnosti. Zaista je teško objasniti šta joj se desilo. Uz to je Sabalenka poslije meča za sebe rekla da je luzerka.

Izgubila je i drugo mjesto, za sada

Unbelievable stuff. — José Morgado (@josemorgado)November 11, 2026

Još jedan problem za Sabalenku je to što je izgubila i drugo mjesto. Jelena Ribakina joj je nedavno preotela tron, a sada ju je Mira Andrejeva preskočila na drugoj poziciji. To je trenutno stanje, ali Sabalenka može da ga vrati ukoliko osvoji turnir.

S druge strane, ako Mira dođe do titule na Završnom mastersu, to znači da bi već na startu 2027. godine mogla da napadne prvo mjesto. Titula joj donosi 7.806 bodova, dok je prva Ribakina sa 8.099, a ona se povukla sa turnira zbog zdravstvenih problema.

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Pogledajte 00:23 Arina Sabalenka i Novak Đoković na Vimbldonu Izvor: Instagram/Wimbledon Izvor: Instagram/Wimbledon

(MONDO)