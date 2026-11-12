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Arina Sabalenka nikad nije doživjela ovakav debakl

Arina Sabalenka nikad nije doživjela ovakav debakl

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Mira Andrejeva je u prvom setu gubila od Arine Sabalenke sa 4:1 i onda je napravila preokret za pamćenje

Mira andrejeva unistila arinu sabalenku Izvor: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia

Arina Sabalenka je u karijeri doživjela neke teške poraze, ali nije lako naći riječi za ovo što joj se dogodilo na Završnom mastersu. Jednostavno, Bjeloruskinja nije ni blizu one dominantne teniserke koje se mnogi plaše. Lekciju joj je održala Mira Andrejeva.

Ruskinja, koja je u aprilu proslavila 19. rođendan, pregazila je Sabalenku i to na kakav način – rezultatom 6:4, 6:0. Arina je vodila sa 4:1 u prvom setu i išla je ka osvajanju tog dijela igre, ali kao da je od tog momenta potpuno nestala sa terena. Do kraja meča nije osvojila nijedan gem – nula.

Od ukupno 55 poena Mira je osvojila 45 što je statistika koja deluje nemoguće i na video igri, a kamoli u stvarnosti. Zaista je teško objasniti šta joj se desilo. Uz to je Sabalenka poslije meča za sebe rekla da je luzerka.

Izgubila je i drugo mjesto, za sada

Još jedan problem za Sabalenku je to što je izgubila i drugo mjesto. Jelena Ribakina joj je nedavno preotela tron, a sada ju je Mira Andrejeva preskočila na drugoj poziciji. To je trenutno stanje, ali Sabalenka može da ga vrati ukoliko osvoji turnir.

S druge strane, ako Mira dođe do titule na Završnom mastersu, to znači da bi već na startu 2027. godine mogla da napadne prvo mjesto. Titula joj donosi 7.806 bodova, dok je prva Ribakina sa 8.099, a ona se povukla sa turnira zbog zdravstvenih problema.

BONUS VIDEO:

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00:23
Arina Sabalenka i Novak Đoković na Vimbldonu
Izvor: Instagram/Wimbledon
Izvor: Instagram/Wimbledon

(MONDO)

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Tagovi

Mira Andrejeva Arina Sabalenka Tenis

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