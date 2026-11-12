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Novak poveo oca Srđana i strica Gorana na Svetu Goru: Pojavila se fotka iz Hilandara

Novak poveo oca Srđana i strica Gorana na Svetu Goru: Pojavila se fotka iz Hilandara

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je sa ocem Srđanom i stricem Goranom otišao na Svetu Goru i tamo je bio na liturgiji u Hilandaru.

Novak Đoković sa ocem i stricem na Svetoj Gori Izvor: monah Milutin Hilandarac

Novak Đoković je završio sezonu i sada vrijeme provodi sa najbližima. Posvećen je nekim drugim stvarima koje su mu takođe važne. Tako je  i da tamo pronađe dodatni mir poslije naporne godine i svega što ga čeka u budućnosti.

Na društvenim mrežama se pojavila fotografija iz manastira Hilandar gdje je prisustvovao liturgiji i proslavi praznika. Bio je u društvu svog oca Srđana i strica Gorana.

"Proslavljeni srpski teniser Novak Đoković ovih dana boravi u Bogorodičinom vrtu i manastiru Hilandaru. Danas je prisustvovao i toržestvenoj bogoslužbenoj proslavi ktitorske slave, praznika Svetog blagovjernog kralja Milutina. U hilandarskom sabornom hramu", stoji na zvaničnom Instagram nalogu manastira Hilandar.

Religija je nešto što je srpskom igraču bilo oduvijek važno. Nikada to nije krio, pa se tako povremeno oglašava i sam na društvenim mrežama za vrijeme velikih praznika.

Šta sad čeka Novaka?

Đoković je želio da igra na Završnom mastersu u Torinu, ali nije uspio tamo da se plasira. To znači da je sezonu završio ranije od planiranog. Poslije poraza u Parizu je istakao da mu je glavni cilj sada da se odmori.

Uz to će pokušati da riješi zdravstvene probleme koji su ga mučili tokom cijele sezone. Očekuje se da će igrati na Australijan openu i na nekom od turnira pred prvi grend slem sezone u novoj sezoni.

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Tagovi

Novak Đoković Sveta gora Tenis

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