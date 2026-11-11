Novak Đoković je pauzu po završetku sezone iskoristio da ode na Svetu Goru.

Izvor: Instagram/lakicarbg5

Novak Đoković završio je sezonu ranije nego što je planirao. Cilj mu je bio da igra na Završnom mastersu u Torinu, ali nije tamo uspio da se plasira. Tako je odmor počeo prije vremena i to koristi da uživa sa najbližima i ne samo to. Jedna fotografija otkrila je i gdje se trenutno nalazi.

Jedan od njegovih fanova je okačio fotografiju na Instagramu sa Svete Gore, tačnije sa manastira Hilandar. Upravo je tamo najveći teniser svih vremena otišao da provede vrijeme. Nije nikakva tajna da je za njega religija nešto veoma bitno.

Vidi opis Gdje je Novak Đoković sada? Isplivala slika sa mjesta koje je važno za mnoge pravoslavce Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Ustupljene fotografije Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 10 / 10

Isticao je to više puta, kako u intervjuima, tako i u raznim objavama na društvenim mrežama, posebno kada su veliki praznici u pitanju. Sada je odlučio vrijeme da provede na Svetoj Gori.

Kakav je Novakov plan?

Poslije ispadanja sa turnira u Parizu Novak Đoković je poručio da sada ima samo jedan plan - da odmara. Dakle, turniri mu nisu prioritet, želi da provede vrijeme sa najbližima i da proba da riješi zdravstveni problem koji ga muči cijele sezone.

Naglasio je da je blizu da nađe rješenje i da vjeruje da može da pruži visok nivo igre kada to konačno riješi. Nije želio da otkriva u čemu je tačno problem. Očekuje se da će igrati na Australijan openu, ali nije poznato i na kojim turnirima će igrati pred prvi grend slem sezone.

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