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Kurijer i Rusedski: "Ne može da se dokaže da Novak Đoković nije najveći ikada"

Kurijer i Rusedski: "Ne može da se dokaže da Novak Đoković nije najveći ikada"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Greg Rusedski i Džim Kurijer saglasni su: Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena, a njegovi statistički podaci to potvrđuju.

Greg Rusedski i Džim Kurijer tvrde da je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia / Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst

Bivši teniseri Greg Rusedski i Džim Kurijer, koji su danas teniski analitičari i novinari, diskutovali su u podkastu "Off Court With Greg Rusedski" o tome ko je najveći svih vremena u njihovom sportu - ali vrlo kratko. Nije bilo prostora da dođe do polemike, pošto su se složili u tome da je u pitanju Novak Đoković, što potvrđuje veliki broj argumenata.

Đoković ima najviše grend slem titula (24), mastersa (40), proveo je najviše nedjelja na vrhu ATP liste (428) u najjačoj teniskoj eri u istoriji, dok takođe ima i zlato sa Olimpijskih igara i bolji međusobni skor od Federera i Nadala. Ipak, uprkos tome, postoje mnogi koji pokušavaju da nametnu neke druge argumente, poput elegancije, uticaja na tenis i džentlmenstva, što su neprovjerljive kategorije. Zato i Rusedski i Kurijer napominju da to ne može da važi.

Šta je Kurijer rekao o Đokoviću?

Na konstataciju da neki staju na stranu Federera, Kurijer objašnjava da to zavisi od ličnih preferencija, ali da to ne može nikako da bude argument da je neko bolji: "Pa, to u potpunosti zavisi od osobe. To je jedna od onih stvari koje se tiču lijeve i desne strane mozga. Kako posmatrate svijet? Da li ste emotivna osoba ili više volite da se oslanjate na brojke?", rekao je Kurijer.

"Ja jesam emotivan, ali u ovakvim raspravama ipak više naginjem brojkama. Jednostavno stavim 'advokatsku kapu' na glavu. Kako bih mogao da dobijem raspravu ako bismo na jednoj strani imali Rafu, Pita, Rodžera ili Roda Lejvera, a na drugoj Novakov statistički učinak? Mislim da bi Novakove brojke uvijek odnijele pobjedu", naglasio je Australijanac koji prosto kaže da nema argumenta koji može da "pobije" ono što je na strani Novaka Đokovića.

Šta Rusedski kaže o Đokoviću?

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

"Za mene je Novak najbolji teniser svih vremena, a presudna je njegova konstantnost. Nikada nisam vidio da neko sa 39 godina igra na tako visokom nivou kao on. I još je igrao sa različitim generacijama tenisera. Bio je tu još sa Endijem Marijem, kada su Rafael Nadal i on bili dominantni, a Novak je poručio: Ne, ne, pronaći ću rješenja. Imao je prije problema sa disanjem, imao je problema sa fizičkom spremom, ali je pronašao način da ih prevaziđe", rekao je Rusedski.

"Pored toga, uvijek se borio za ono u šta vjeruje kao čovjek. Tokom pandemije koronavirusa nije igrao jer je odbio da primi vakcinu, iako je mogao da izabere lakši put. Toliko je različitih stvari kod Novaka koje cijenim. A i ove godine je imao priliku da osvoji 25. grend slem titulu."

Za kraj, Rusedski poručuje: "Ako stigne do 25, onda više neće biti nikakve rasprave, ali to je malo vjerovatno. Ipak, kada za nekog od velikih šampiona kažete da je nešto malo vjerovatno, ponekad vas iznenadi."

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Greg Rusedski Džim Kurijer

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