Jelena Janković ima najgori skor u istoriji tenisa: Zbog Saše je "iskopan" negativan rekord

Jelena Janković ima najgori skor u istoriji tenisa kada su u pitanju pobjede protiv najboljih 10 na svijetu prije dolaska na vrh WTA liste.

Izvor: KARIM JAAFAR / AFP / Profimedia

Jelena Janković (41) je jedna od najboljih srpskih teniserki ikada. Osvojila je ukupno 15. titula u karijeri, igrala u finalu US Opena i bila je prva na planeti. Grend slem pehar je podigla u miks dublu sa Džejmijem Marejom, Endijevim bratom 2007. godine na Vimbldonu.

Igrala je i finale u FED kupu sa reprezentacijom Srbije 2012. godine, ali ono što mnogi nisu znali jeste jedan podatak koji je nedavno isplivao u javnosti. Prema tom podatku Srpkinja ima najgori skor u istoriji tenisa svih vremena.

O čemu se tačno radi? U pitanju je skor protiv najboljih 10 teniserki svijeta ostvaren u 52 nedjelje prije nego što je postala prva teniserka svijeta. Imala je četiri pobjede i 12 poraza protiv top 10 igračica, što je samo 25 odsto. Prva iza nje je Naomi Osaka koja je imala 6-8 odnosno 42.86 odsto, pa onda slijede Ešli Barti, Ameli Morezmo. Ana Ivanović je imala skor 12-6 (66.67 odsto), dok je najbolja bila Venus Vilijams sa 18-1 (94.75 odsto).

Zanimljiv je i podatak da je Venus taj jedan meč izgubila od još jedne teniserke sa naših prostora - Monike Seleš. Razlog za "iskopavanje" ove statistike bio je Saša Zverev.

Jelena Janković went just 4–12 (25.00%) against WTA Top 10 opponents in the 52 weeks before reaching World No. 1.The lowest winning percentage among the 26 WTA No. 1s with available data.At the opposite end, Venus Williams posted an incredible 18–1 (94.74%) https://t.co/kaqUeQecxx — TennisMyLife (@TennisMyLife68)November 9, 2026

Pošto je postao prvi na svijetu, našao se na udaru jer je proglašen za "lažnog broja jedan", zato što ima skor 4-11 protiv igrača iz top10 prije nego što je postao prvi (26.67 odsto), odnosno skor 1-7 protiv igrača iz "top5" na svijetu (12.5 odsto), doduše šest tih poraza je bilo od Janika Sinera.

Kako je Jelena došla na prvo mjesto?

Statistika govori o skoru koji je imala protiv najboljih 10 na planeti, ali Jelena Janković nije slučajno dospjela na prvo mjesto WTA liste u avgustu 2008. godine. Iste godine kada je izgubila finale US opena od Serene Vilijams (6:4, 7:5).

Razlog za to su dobre partije i pobjede protiv ostalih teniserki. Imala je skor 58-24 protiv ostalih (70.73 odsto). Najbolji procenat imale su Štefi Graf (82-3 odnosno 96.47 odsto) i Monika Seleš (63-4 tačnije 94.03 odsto). Ana Ivanović je imala 52-14 (78.79 odsto).

Gdje je Jelena Janković sada?

Jelena Janković je dugo bila povučena u javnosti, ali je u posljednje vrijeme počela češće da se pojavljuje. U braku je sa suprugom Brankom Baraćem i imaju kćerku Unu.

Zanimljivo je i da su se upoznali zahvaljujući egzibiciji "Adria tur" koju je Novak Đoković organizovao u Beogradu. Potražila je ljekarsku pomoć i tada je upoznala Branka.

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