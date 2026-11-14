Arina Sabalenka doživjela je debakl na Završnom mastersu, poražena od Svitoline rezultatom 6:3, 3:6, 6:1.

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Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka je na razočaravajući način završila sezonu. Osvajačica četiri grend slem titule je poražena na Završnom mastersu od Eline Svitoline, koja je obezbijedila mjesto u nokaut fazi WTA finala. Susret je završen rezultatom 6:3, 3:6, 6:1 u korist Ukrajinke.

Ovom scenariju u mnogome je doprinijela Mira Andrejeva koja je prethodno sa 2:0 savladala Bjeloruskinju i to nakon što joj je oduzela vezanih 11 gemova. S druge strane, pred Svitolinom je nokaut faza - Ukrajinka koja je u medijima prisutnija zbog privatnog života, a manje zbog igre, sad će se sastati sa Lindom Noskovom u polufinalu, nakon što je u grupi B završila kao drugoplasirana, odmah iza Mire Andrejeve.

Vidi opis Sabalenka doživjela debakl na kraju sezone: Svitolina je izbacila sa Završnog mastersa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mauricio Paiz/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Crystal Li / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Wu Xiaoling / Xinhua News / Prof Br. slika: 5 5 / 5

Činilo se da će Sabalenka preokrenuti susret u svoju korist, pošto je drugi set izborila sa 6:3, ali je potom uslijedio potpuni krah Bjeloruskinje. Stigla je do brejka i u trećem setu i povela 1:0, ali je potom Svitolina osvojila sve narede! Nekad prva teniserka svijeta nije imala mnogo izbora, pa je nezadovoljstvo iskaljivala nad reketom, a na momente je nemoćno sjedila pored terena.

Sabalenka ovo ne pamti od 2022.

Sabalenka ovako loš učinak u sezoni nije imala od 2022. Prethodno nije uspjela da osvoji Australijan open, a zatim i US open, pošto je na oba velika turnira poražena u finalu. Ipak, uspjela je da u sezoni osvoji tri titule, ali to nije bilo dovoljno da ostane na vrhu liste najboljih na svijetu. Poslije 99 nedjelja, Jelena Ribakina je zasjela na prvo mjesto.

Sabalenka možda jeste ostala dosljedna, kad je u posljednjih 16 velikih turnira bar na 13 stigla do polufinala, što je i dalje predstavlja kao teniserku iz samog svjetskog vrha, ali je jasno da će morati da ode i korak dalje, ako želi da piše istoriju tenisa i dalje.