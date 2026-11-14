Srbija dočekala veliko pojačanje: Vladimir Lučić želi ponovo da obuče dres reprezentacije

Srbija će se suočiti sa Litvanijom i Italijom u FIBA kvalifikacijama, a povratak Vladimira Lučića može biti ključan za tim.

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Košarkaška reprezentacija Srbije igraće u FIBA kvalifikacionim prozorima, a za naredne rivale imaće neugodnu Litvaniju i potom Italiju. Ipak, izabranici Dušana Alimpijevića bi u tim mečevima mogli da imaju posebnu pomoć, pošto je najavljen povratak Vladimira Lučića poslije četiri godine u nacionalni tim.

Reprezentacija Srbije je kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo dobro započela, ali posao još nije obavljen. Srpski tim 26. novembra gostuje Litvaniji, a potom 29. dočekuje Italiju. Poslije dvije pobjede - nad Islandom i Italijom - "orlovi" će imati dva teška zadatka, a posebno bi trebalo uzeti u obzir da Srbija u narednim mečevima igra bez NBA pojačanja, koja je imala krajem avgusta u važnim mečevima.

Ipak, među "orlove" bi mogao da se vrati iskusni Vladimir Lučić, saznaje Mocart sport. Košarkaš Bajerna je posljednji put za Srbiju na velikom takmičenju igrao na Evropskom prvenstvu u Berlinu, kad je srpska reprezentacija završila takmičenje već u osmini finala, a tad joj je glave došla neugodna Italija. Nekoliko mjeseci kasnije se našao i u kvalifikacijama za Mundobasket 2023. i tad je igrao protiv reprezentacije Turske.

Da li će Lučić igrati u oba meča?

Povratak bivšeg kapitena Partizana još nije potvrđen, ali ako do njega i dođe, gotovo je izvjesno da neće biti dio tima protiv Litvanije, jer Srbija gostuje 26. novembra, a Bajern samo dva dana ranije dočekuje Makabi u 14. kolu Evrolige.

Naravno, mnogo toga zavisi od odluke selektora Dušana Alimpijevića, ali sam povratak Lučića u reprezentaciju nesumnjivo naglašava da je uložen veliki napor da bi se u tim vratio jedan od najiskusnijih krilnih igrača Evrope.

Lučić u aktuelnoj evroligaškoj sezoni bilježi 6,8 poena, 2,4 skoka i 1,5 podijeljenih lopti za 18,6 minuta po meču. Kad je Srbija u pitanju, srpski tim je trenutno drugi na tabeli grupe J, odmah iza Turske koja je nepobjediva sa 8-0. "Orlovi" imaju skor 6-2.



