Borac traži zamjenu za povrijeđenog Stefana Savića: Reprezentativac Luksemburga stiže u Banjaluku

Alesio Kurći zadužiće crveno-plavi dres i zaigrati na Gradskom stadionu.

Izvor: Grant Hubbs / imago sportfotodienst / Profimedia

Povreda Stefana Savića zabrinula je sve u redovima Borca, pa su Banjalučani ekspresno krenuli u potragu za njegovom zamjenom.

Tim Vinka Marinovića biće oslabljen u narednih nekoliko mjeseci, nakon što je potvrđeno da je Savić pokidao Ahilovu tetivu, tako da su "crveno-plavi" morali da reaguju kako bi što prije našli igrača koji bi mogao da zamijeni sjajnog ofanzivnog vezistu Borca, kojeg čeka duga pauza.

Izbor je pao na Alesija Kurćija (24), reprezentativca Luksemburga, koji je trenutno bez kluba, tako da može bez problema da izabere gdje će nastaviti karijeru.

Kurći je do avgusta bio član azerbejdžanskog Nefčija, a ranije je u karijeri nastupao za belgijski Rojal Fran Boren. U Njemačkoj je nosio dres Majnca, gdje je nastupao za mlade selekcije i drugi tim ovog kluba. Prve fudbalske korake napravio je u rodnom Luksemburgu (Štajnfort), a zatim je bio i član omladinskih selekcija Ajntrahta iz Trira.

Za reprezentaciju Luksemburga upisao je 20 mečeva i postigao jedan gol.