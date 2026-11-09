MONDO analiza FK Borac: Ko je nastupio na svakom meču u ligi, ko ima najviše minuta, ko ima najbolje ocjene...?

Portal MONDO vam donosi kratku analizu učinka fudbalera Borca u dosadašnjem toku jesenje polusezone.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Fudbaleri Borca odradili su proteklog vikenda posljednji meč prije odlaska na dvonedjeljnu novembarsku pauzu. Savladali su tim Radnika rezultatom 4:1, pa će na odmor otići uz tri boda minusa za prvoplasiranim Zrinjskim, koji je u okviru 13. kola remizirao sa Sarajevom (0:0).

Do kraja kalendarske 2026. godine Borac će osim tri evropske odigrati i još šest ligaških utakmica, a prije odigravanja posljednjih jesenjih utakmica portal MONDO je napravio analizu učinka igrača u crveno-plavim dresovima u dosadašnjem toku prvenstvene sezone.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

KO JE NASTUPIO NA SVAKOJ UTAKMICI?

Jedini fudbaler Borca koji je istrčao na teren u svakoj od dosadašnjih 12 utakmica je Amer Hiroš, krilni napadač koji je nedavno produžio ugovor sa klubom do ljeta 2029. godine. Od pomenutih 12 mečeva, 9 puta je bio u startnoj postavi, odigravši ukupno 808 minuta. Pritom je postigao jedan pogodak, a za svoje nastupe u prvenstvu specijalizovani portal SofaScore ga je nagradio ocjenom 7.25.

KO "KASNI" JEDAN MEČ?

Po jedanaest nastupa od starta sezone u Premijer ligi BiH imaju Sandi Ogrinec (8 puta starter), Stefan Savić (7), Ante Roguljić (9), Luka Juričič (7) i Matej Deket (5).

Izvor: Johan Nilsson/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

KO JE ODIGRAO NAJVIŠE MINUTA?

Više minuta od Hiroša u dosadašnjem toku sezone imao samo mladi golman Banjalučana Mladen Jurkas. Upisao je tri nastupa manje od svog saigrača iz ofanzivne linije, ali je zato na tih 9 utakmica svaki put na terenu proveo svih 90 minuta, pa je tako na brojci od 810 minuta. Primio je od starta sezone sedam golova, dok je na četiri utakmice ostvario "clean sheet" (utakmica bez primljenog pogotka, op.a.). Za mečeve u prvenstvu dobio je ocjenu 6.78.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

KO JE NAJBOLJE OCIJENJENI IGRAČ?

Zanimljivo, prema podacima sa platforme SofaScore, najbolje ocijenjeni igrač trenutno je lijevi bek Erik Riđan. Defanzivac koji je ljetos iz Koprivnice stigao u Banjaluku odradio je do sada četiri ligaška meča u dresu Borca. Pritom nije izlazio igre, a za partije koje je do sada prikazao u Banjaluci nagrađen je ocjenom 7.57, što je najviša ocjena od svih igrača banjalučkog premijerligaša.

KO NIJE ODIGRAO NIJEDAN MEČ U PRVENSTVU?

U dosadašnjem toku sezone četiri igrača nisu istrčala na teren u bh. ligi – Nikola Ćetković, Srđan Grahovac, već dugo povrijeđeni Nikola Terzić i povratnik u crveno-plavi tabor Petar Kunić.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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