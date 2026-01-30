logo
Evroliga ima novog šefa: Real Madrid danima lobirao da ga dovede umjesto Litvanca

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Umjesto Paulijusa Motiejunasa, na čelo Evrolige dolazi Realov čovjek - Ćus Bueno.

Ćus Bueno Izvor: YouTube/EDEM

Evroliga je dobila novog generalnog direktora i to znači da Paulijus Motiejunas napušta ovu funkciju poslije dvije godine. Naslijediće ga Ćus Bueno, koga su danas izglasali vlasnici "A" licenci Evrolige i dali su mu jednoglasnu podršku da povede ovu organizaciju u bolju budućnost.

Na sastanku Evrolige svih 13 klubova vlasnika "A" licence glasalo je za Ćusa Buena i time mu je data podrška dok traje velika bitka sa NBA oko kreiranja novog takmičenja koje bi moglo da sruši aktuelni poredak u Evropi.

Upravo je Real Madrid "gurao" Ćusa Buena kao svog kandidata, nezadovoljan radom Motiejunasa. Litvanac je izgubio podršku u posljednje vrijeme i djeluje da je Real Madrid uslovio da ako žele da odbiju NBA Evropu i ostanu uz Evroligu, moraju da promijene i generalnog direktora i da je to trenutak da tu "postave" svog čovjeka.

Ćus Bueno je inače bivši košarkaš Barselone, dok je rano počeo da se bavi i "operativnim" poslovima u košarci i imao je veliki uticaj u Košarkaškom savezu Španije, dok je tijesno sarađivao i sa NBA.

Vidjećemo šta njegov dolazak na čelo Evrolige znači za budućnost trenutno najjačeg takmičenja na "Starom kontinentu".

