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Maja Ognjenović će opet igrati u Srbiji: Velikani dolaze zbog Lige šampiona

Maja Ognjenović će opet igrati u Srbiji: Velikani dolaze zbog Lige šampiona

Autor Mladen Šolak
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Prvak Srbije TENT u D grupi LŠ sa Skandićijem, Ezačibašijem i ekipom iz kvalifikacija

Maja Ognjenović će opet igrati u Srbiji: Velikani dolaze zbog Lige šampiona Izvor: MN PRESS

U Luksemburgu je obavljen žrijeb za Evropske kupove 2027. (Liga šampiona, Kup CEV i Kup izazivača). TENT iz Obrenovca, prvak Srbije i pobjednik Banka Poštanska štedionica Superlige 2025/2026. igraće u D grupi Lige šampiona 2027. sa italijanskim Skandićijem, aktuelnim prvakom svijeta, kao i rekorderom turskog prvenstva, Ezačibašijem i ekipom koja prođe dva kruga kvalifikacija.

Tako će prvaku Srbije rival biti italijanski tim za koji godinama igra Maja Ognjenović, legenda i povratnica u reprezentaciju Srbije. Ovog ljeta njoj se u ekipi pridružila Maja Aleksić

Ub, pobjednik Kupa Srbije 2025/2026. igraće u šesnaestini fianala Kupa CEV 2027. protiv poražene ekipe iz 3. runde kvalifikacija za Ligu šampiona, dok će Crvena zvezda igrati protiv češke Dukle iz Libereca. Ub će biti gost, a Crvena zvezda domaćin u prvim mečevima.

Železničar iz Lajkovca će igrati u šesnaestini finala Kupu izazivača 2027. a rival će mu biti pobjednik dvomeča 1. kola između portugalske Brage i danskog Orhusa. Železničar će biti gost u prvoj utkamici.

U konkurenciji odbojkaša, Crvena zvezda će u Kupu CEV 2027. igrati u šesnaestini finala protiv poražene ekipe iz dvomeča 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona i biće gost u prvom meču.

U Kupu izazivača 2027, u 1. kolu, Karađorđe iz Topole će igrati protiv španske Sorije i biće gost u prvoj utakmici, dok će Takovo iz Gornjeg Milanovca igrati protiv letonske Rige i biće domaćin u prvom meču.

Karađorđe će, ukoliko eliminiše Soriju, u šesnaestini finala igrati protiv pobjednika duela između švajcarskog Nefelsa i estonskog Tartua.

Takovo će, ako savlada Rigu, u šesnaestini finala igrati protiv francuskog Turkoana.

Bonus video: 

Maja Ognjenović u MONDO podkastu "Priča za medalju"
Izvor: YouTube/@mondoportal

(MONDO)

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Odbojka Maja Ognjenović

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