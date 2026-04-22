Crvena zvezda nije osvojila titulu: Slavlje se odlaže, odluka pada u derbiju protiv Partizana

Goran Arbutina
Fudbaleri Crvene zvezde odigrali neriješeno u Pančevu (2:2) protiv Železničara i matematički nisu šampioni.

Zvezda remizirala 2-2 sa Železničarom Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Železničara i Crvene zvezde odigrali su veoma dobar meč u Pančevu, gdje je na programu bio meč drugog kola plejć-ofa Superlige Srbije. Zvezdi je pobjeda bila potrebna za "ovjeru" šampionske titule, Železničaru svaki bod veoma važan u borbi za Evropi, a na kraju smo vidjeli remi - 2:2!

Crvena zvezda je povela kada je Mahmudu Bađo pogodio u 18. minutu susreta, ali Železničar se nije predao nakon toga. Golovima Branislava Kneževića i Silvestera Džaspera stigli su do preokreta prije poluvremena, da bi u nastavku meča Džej Enem postavio konačan rezultat.

Lider Superlige će priliku da osvoji šampionsku titulu imati u nedjelju, kada će mu na svom terenu biti dovoljan i bod protiv Partizana. Titula bi bila ovjerena da je Zvezda pobijedila u Pančevu, ali se to nije desilo, pa crno-bijeli matematički imaju čemu da se nadaju - to je za sada tek u domenu teorije, jer crveno-bijeli imaju 14 bodova više na pet kola do kraja.

FK Crvena zvezda Superliga Srbije fudbal

