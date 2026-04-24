On će suditi 179. vječiti derbi između Crvene zvezde i Partizana

Sudija Miloš Milanović biće centralna figura na stadionu "Rajko Mitić" u nedelju.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Partizan u 33. kolu Superlige Srbije, a 179. vječiti derbi na programu je u nedjelju od 18 časova na stadionu "Rajko Mitić". Sada je poznato i kome je povjerena pištaljka u najvećoj utakmici srpskog fudbala.

Glavni sudija će biti Miloš Milanović, a njemu će pomagati Živin Svetozar i Pašajlić Milan, dok je četvrti sudija Danilo Nikolić. U VAR sobi će sjediti Momčilo Marković i Milan Šutulović.

Ko je Miloš Milanović?

Miloš Milanović je ove sezone jedan od napouzdanijih srpskih arbitara. U Superligi je sudio 12 mečeva kao glavni sudija, dok je dva puta dijelio pravdu i u Ligi konferencija.

Rođen je 1993. godine u Ćupriji, a jednom je dobio povjerenje da sudi vječitima, to je bilo 2022. godine u finalu Kupa Srbije, kada je Crvena zvezda savladala Partizan sa 2:1. Prethodni derbi je sudio Pavle Ilić i bilo je dosta žalbi na njegovo suđenje.

