"Policajci" se umiješali i spriječili povratak Nasera Đige na Marakanu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Štoper iz Burkine Faso sporadično se spominjao kao potencijalno pojačanje Crvene zvezde, ali od toga najvjerovatnije neće biti ništa.

Naser Điga se ne vraća u Crvenu zvezdu Izvor: Jamie Johnston / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda sprema se da ovog ljeta opet napadne mjesto u grupnoj fazi Lige šampiona i stoga zna da mora dobro da se pojača. Znamo da je Zvezda već dogovorila transfere pozajmljenih igrača Džeja Enema i Strahinje Erakovića, dok takođe motri situaciju i na neke druge fudbalere koje dobro poznaju na "Marakani".

Između ostalog, prethodnih nedelja se pisalo da bi Zvezda mogla da dovede Nasera Đigu i iskoristi njegovu situaciju u Vulvsima s kojima je ispao iz Premijer lige, ali sve su manje šanse da će se to dogoditi.

Štoper iz Burkine Faso trebalo bi da ostane u Rendžersu, piše britanski "San". Navodno, klub iz Škotske zainteresovan je da otkupi Đigu ovog ljeta kada mu istekne pozajmica iako se ne može reći da je u drugoj polovini sezone mladi štoper impresionirao u dresu "policajaca".

Điga je bio odličan na početku sezone, potom je izgubio svoje mjesto u prvom timu, da bi se u posljednje četiri utakmice škotskog prvenstva opet vratio kao starter.

Naser Điga je iz Zvezde otišao u Vulverhempton u zimu 2025. godine i tada je plaćen čak 12 miliona evra, međutim nije dobio adekvatnu priliku da se nametne. Zato je poslije samo šest mjeseci pozajmljen Rendžersu za koji je odigrao čak 37 utakmica (bez gola), a koji će pokušati da iskoristi situaciju u redovima "vukova" da štopera dobije ispod cijene.

Za sada i dalje nema informacija koliko je Rendžers voljan da plati, ali teško je očekivati da će Vulverhempton dobiti više od šest miliona evra.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Naser Điga transferi

