Bivši fudbaler Zvezde je najveći promašaj u Poljskoj: Tjeraju ga poslije 6 mjeseci, spreman je i popust

Crvena zvezda ga je prodala za sedam miliona evra, a ukoliko ispadne iz lige u Poljskoj Osman Bukari bi mogao da košta manje od tri miliona.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Osman Bukari nalazi se u veoma teškom trenutku, jer njegova karijera trenutno ne ide pravim tokom. Brzonogi krilni napadač koji je u crveno-bijelom dresu bio jedan od najboljih igrača, a dokazivao se i golovima u Ligi šampiona, sad se silno muči da uhvati pravi ritam.

Kao posledica toga stiže informacija da je poljski Viđev iz Lođa odlučio da se "riješi" igrača zbog kojeg je nedavno obarao klupski rekord. Poljaci su platili 5.000.000 kako bi se povremeni reprezentativac Gane iz američkog Ostina vratio u evropski fudbal. Sada su spremni da ga se odreknu i za 3.000.000 evra, samo kako bi izvukli dio uloženog novca koji se nikako nije isplatio na terenu.

Primjera radi, Crvena zvezda je od belgijskog Genta svojevremeno kupila Osmana Bukarija za tri miliona evra u ljeto 2022. godine, a zatim ga dvije godine kasnije prodala Ostinu za 7.000.000 evra. Avantura u SAD nije bila sjajna jer je Bukari na 50 mečeva imao šest golova i osam asistencija, a zatim je u Poljskoj postalo još lošije - šest mečeva, bez gola i asistencije.

Bukari je u Poljsku stigao kao pojačanje za drugi dio sezone, ali taj potez nikome nije donio koristi. Krilni napadač odgledao je sa klupe poraz u četvrtfinalu Kupa Poljske, dok je u prvenstvu odigrao šest od 11 mečeva Viđeva iz Lođa. Na prvih pet utakmica bio je starter i nastupao svih 90 minuta, zatim pet utakmica uopšte nije ušao, a na posljednjem meču dobio je četiri minuta na terenu.

Zanimljivo je da Viđev ima samo četiri osvojena boda na šest mečeva koje je Osman Bukari igrao, a njegov tim je u međuvremenu pao u opasnu zonu i sada je na mjestu koje vodi u niži rang. Ispadanje iz elitnog ranga poljskog fudbala moglo bi i dodatno da spusti cijenu Osmana Bukarija, koji svakako ne bi nastupao u drugoj ligi Poljske. Viđev ima još pet kola da izbjegne ispadanje.

