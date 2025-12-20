Osman Bukari za 5.000.000 evra postao rekorder: Sve je gotovo, vraća se u Evropu

Bivši fudbaler Crvene zvezde Osman Bukari ponovo će igrati u evropskom fudbalu, nakon avnture u SAD.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je krilnog napadača Osmana Bukarija kupila za tri, pa prodala za sedam miliona evra, ali njegov odlazak u SAD nije bio pravi potez. Za razliku od crveno-bijelog dresa koji mu je odlično stajao i u kojem je skrenuo pažnju na sebe, nastupajući za Ostin u MLS reprezentativac Gane nije uspio da napravi iskorak - ipak, nakon neuspješne avanture u Americi postao je rekorder.

Već danima se najavljivalo da će Bukari postati novi fudbaler Viđeva iz Lođa, a sada je to i potvrđeno. Tim koji se bori za opstanak u elitnom rangu poljskog fudbala i trenutno zauzima 15. mjesto na tabeli platiće američkom klubu pet miliona evra uz 20 odsto od naredne prodaje, pošto u povremenom reprezentativcu Gane vidi rješenje za spas svoje sezone.

Viđev se trenutno nalazi na prvoj poziciji iznad zone ispadanja, ali... imaju isti broj bodova i jedan meč više od Katovica, koje su u ovom trenutku na mjestu koje vodi u niži rang. Takođe, u zoni ispadanja je Legija iz Varšave za koju niko ne smatra da će ispasti, pa se samo čeka kada je tim iz glavnog grada početi da bilježi bolje rezultate i neku drugu ekipu poslati u opasnu zonu. Da se to ne bi desilo Viđevu, ove zime će se rekordno trošiti, pa Bukari obara rekord poljskog fudbala!

"Mogu reći da mi je u Ostinu bilo dobro, ali kao fudbaleru, ponekad vam je potrebna promjena sredine. Često je to i zbog porodice. Želio sam da se vratim u Evropu i nastavim karijeru ovdje. Ono što me je ubijedilo da napravim taj prelaz bio je razgovor o tome šta Viđev traži i kakav tip igrača žele. Srećan sam što sam u Lođu", rekao je Bukari, koji sada počinje novu fazu u svojoj karijeri.

Osman Bukari je za Ostin odigrao 50 mečeva uz šest golova i osam asistencija, a prije toga je u dresu Crvene zvezde igrao najbolji fudbal u životu. Kao fudbaler Zvezde nastupio je na 78 mečeva, uz učinak od 25 golova i 20 asistencija, a pamte se njegov spektakularan pogodak protiv Partizana i gol kojim su crveno-bijeli stekli prednost protiv Mančester sitija na Etihadu.

Fudbaler iz Gane je u Crvenu zvezdu stigao iz Genka, igrao je i za Nant, a prvi evropski tim mu je Trenčin. Ponikao je u ekipi Akra Lajons, a kratko je nastupao za mladi tim Anderlehta. Za reprezentaciju Gane odigrao je 19 mečeva i postigao tri gola, a na Svjetskom prvenstvu 2022. godine pogodio je protiv Portugala.