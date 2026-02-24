logo
Ponoćna transfer bomba iz Madrida: Antoan Grizman odlazi iz Atletika

Autor Nikola Lalović
0

Antoan Grizman će napustiti Atletiko Madrid i nastaviće karijeru u Americi.

Antoan Grizman odlazi iz Atletika u Orlando Izvor: EPA/Sergio Perez

Gotovo je, Antoan Grizman napušta Atletiko Madrid. Možda i najbolji i najprepoznatljiviji fudbaler "jorgandžija" u eri Dijega Simeonea će karijeru nastaviti u MLS-u u ekipi Orlanda. Nekada je tu igrao Kaka, a sada će saigrači Grizmanu biti Hrvat Marko Pašalić i Slovenac David Brekalo.

Sada već 34-godišnji napadač je nakon početaka u Real Sosijedadu prešao u Real Madrid i tu je do sada na 480 utakmica imao 210 golova i 95 asistencija. Kratko je otišao u Barselonu što se nije ispostavilo kao dobar potez ni za njega ni za Katalonce, pa se vratio.

Ipak sada je izgubio mjesto u timu pored Hulijana Alvareza i očekuje se da već u narednih nekoliko sedmica ode u MLS kako bi produžio karijeru i dobio minute. Sa Atletikom je osvojio Primeru, Ligu Evrope kao i Superkup Evrope, izgubio je finale Lige šampiona, a ovaj potez nikoga ne čudi.

Dugo je Grizman najavljivao da će jednog dana zaigrati u Americi i sada se očekuje da Atletiko napravi oproštaj za jednog od najvećih ikada u crveno-bijelom dresu.

Antoan Grizman fudbal Atletiko Madrid

