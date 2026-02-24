Glavašu spremali linč jer je htio da igra protiv Hrvatske

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Vlatko Glavaš i dalje ne razumije zbog čega nije igrao na utakmici sa Hrvatskom 1996. godine. Mada mu je jasno šta se tu spremalo.

Izvor: Youtube/BALKANA/MN Press

Na stadionu "Renato dal'Ara" u Bolonji 8. oktobra 1996. godine Hrvatska je razbila Bosnu i Hercegovinu 4:1 (2:1), a sada se te utakmice i svega što je prošao zbog tog meča prisjetio Vlatko Glavaš.

Sada funkcioner i poslanik Demokratske Fronte Željka Komšića bio je vezista i u karijeri je odigrao šest mečeva za "Zmajeve". Ipak iako rođen u Bugojnu, nazivali su ga izdajnikom zbog ovog meča. On je u knjizi "Kapiten jednog teškog vremena" iznio detalje o tome i o tome kako ga je selektor Hrvatske Ćiro Blažević branio.

"Otišao sam iz Dizeldorfa na tu utakmicu i imao sam osjećaj da sam na tom meču trebao biti i kapiten .Na pres konferenciji bio sam sa Muzurovićem, a Zvonimir Boban sa Ćirom Blaževićem. Ćiro je mene spasio linča hrvatskih medija, koji su mi davali brojne nazive, kao što je izdajica...", počeo je svoju priču Vlatko Glavaš.

Selektor Fuad Muzurović je tada odmah rekao medijima da Glavaš neće igrati zbog povrede, ali to nije bio razlog. Sam vezista je jasno istakao da ne samo želi već i bez problema može da nastupi uprkos svim pritiscima.

"Dobio sam hiljade prijetećih pisama, skidali su me sa aviona, a selektor Muzurović je na toj pres konferenciji rekao da mu je žao što Vlatko ne može da igra jer je došao povrijeđen. Rekao sam selektoru da mogu da igram, ali njegova odluka me vratila nazad. Otišao sam u sobu, zvao djecu, ženu, roditelje, misleći da se nešto nije desilo. Nisam bio ni u protokolu, kiša je padala i sjedio sam na tribinama. Iz Bolonje sam odletio za Dizeldorf i žena me pitala zbog čega nisam igrao.

Znao sam razlog i shvatio da su se tu odigrale mnoge stvari, koje s fudbalom nemaju veze. Prvo sam pomislio na prijetnje u Bugojnu, jer su se roditelji tada vratili, ali otac je rekao da je sve u redu i ta fama oko te utakmice mi nije jasna ni danas. Jednom prilikom sam kasnije pričao sa Muzurovićem i Pušinom i rekli su da su to morali da urade. Želeći da spriječe eventualne probleme, ali ja sam bio željan igranja i ja bih igrao", napisao je on.

Na kraju je Hrvatska pobijedila golovima Slavena Bilića, Gorana Vlahovića i sa dva pogotka Alena Bokšića, dok je za BIH pogodio Hasan Salihamidžić.

Ko je Vlatko Glavaš?

Izvor: firo Sportphoto / AFP / Profimedia

Vlatko Glavaš je legenda Iskre iz Bugojna za koju je igrao deset godina od 1981. do 1991. gopdine i uspio je da uđe u najviši rang takmičenja u Jugoslaviji sa timom iz rodnog mjesta. Takođe Iskra je 1985. osvojila Mitropa kup. Zatim je igrao u Njemačkoj za Rot Vajs Esen, Vupertaler, Fortunu iz Dizeldorfa pre dolaska u Osijek, Za selekciju BIH odigrao je šest mečeva, a do 2012. godine se bavio trenerskim poslom.