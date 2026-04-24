Osman Bukari želi da se vrati u Crvenu zvezdu: "Srbija je moja druga kuća, to je moj klub"

Osman Bukari, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, mogao bi da se vrati u Beograd. Zvezda čeka kraj sezone da donese konačnu odluku.

Osman Bukari stigao je zimus u Poljsku kao najveće pojačanje u istoriji Viđeva iz Lođa, međutim čini se da će se njegova epizoda u ovoj zemlji završiti već na ljeto. Da li to znači da bi Bukari mogao da dođe u Zvezdu, koja se i te kako mučila sa mjestom desnog krila od kada je ostala bez njega?

Za sada se Zvezda nije upustila u ovu avanturu, strpljivo čeka kraj sezone i odluke će donijeti poslije razgovora kompletnog rukovodstva sa Dejanom Stankovićem, ali je upravo od Bukarija dobila "zeleno svjetlo" da krene po njega.

"Znam da me navijači pamte po dobrom i drago mi je što je tako. To su stvari koje se ne uzimaju zdravo za gotovo, pogotovo kada je u pitanju sjajna publika kakva je Zvezdina. Znam da sam ostavljao srce na terenu, i drago mi je što su i oni to prepoznali", rekao je Osman Bukari u intervjuu za "Meridijan Sport".

"Ako se ukaže šansa da se vratim, zašto da ne? Kao što rekoh - Srbija je moja kuća, Zvezda je moj klub. Ljubav, poštovanje i način na koji su me ljudi tretirali je nešto što se ne zaboravlja".

Pamti dobro i Dejana Stankovića

Iako je odigrao samo devet utakmica kod Dejana Stankovića u Zvezdi, prije nego što će aktuelni trener podnijeti ostavku te 2022. godine poslije ispadanja od Omonije u Ligi šampiona, Osmanu Bukariju je saradnja sa "Misterom" ostala u dobrom pamćenju.

"Sa mnogo ljudi iz Zvezde sam i dalje u kontaktu. To je kao što rekoh nešto što traje do kraja života, barem što se mene tiče. Moram da spomenem i Dejana Stankovića, drago mi je što je ponovo u Zvezdi. To je čovjek koji me je doveo u klub i pružio mi šansu da pokažem šta umijem. Doživljavam ga kao fudbalskog oca i mentora koji te gura ka naprijed, a ujedno i štiti. Kada ti trener vjeruje - vratiš mu maksimalno. Zato sam kod Dejana igrao dobro", rekao je Bukari.

Inače, u Viđevu, koji ga je platio 5,5 miliona evra američkom Ostinu, odigrao je samo šest utakmica i nije se upisao u strijelce ili asistente. U dresu Zvezde bilježio je najbolje brojke u karijeri i na 78 utakmica ima učinak od 25 golova i 20 asistencija, a najviše se pamti gol koji je dao Mančester sitiju na "Etihadu".

