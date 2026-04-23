Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Spartak iz Subotice ispao iz Superlige Srbije: Sivić preporodio TSC i izbacio "svoje"

Dragan Šutvić
Spartak na svom terenu izgubio šanse da opstane u Superligi.

Spartak Subotica ispao iz Superlige Srbije Izvor: MN PRESS

Superligu Srbije naredne sezone neće igrati Napredak iz Kruševca koji je ispao iz elite pre početka plej-auta, ali ni Spartak iz Subotice! Tim sa sjevera Srbije seli se u drugi rang takmičenja, jer je nakon dva meča doigravanja ostao bez šansi da se bori za opstanak. Na to je uticao poraz (4:1) od TSC-a u Subotici.

Već u četvrtom minutu meča pogodak za Spartak postigao je Kvaku Bonsu Osei, ali je to bilo sve što smo vidjeli od Subotičana na ovom meču. Uslijedio je gol TSC-a preko Andreja Todoroskog u 17. minutu meča, a jedan od ključnih momenata meča bio je direktan crveni karton za Nemanju Krsmanovića u nadoknadi prvog dijela meča.

U nastavku meča pogađali su Mihajlo Milosavić, Andrej Todoroski i Dragoljub Savić, koji je u nadoknadi meča postavio konačnih 4:1 za tim iz Bačke Topole. Ujedno, ekipu Spartaka je preselio u drugi rang takmičenja jer Subotičani mogu da osvoje samo još 15 bodova do kraja sezone pto im nije dovoljno da se izbore za opstanak.

Sudbina je htjela da ekipu Spartaka iz Subotice iz elitnog ranga srpskog fudbala eliminiše trener Tomislav Sivić, koji je više puta predvodio taj tim. Sada je Sivić na klupi TSC-a iz Bačke Topole, a čini se da je preporodio taj tim jer krupnim koracima gaze ka opstanku u društvu najboljih.



