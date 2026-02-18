logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivši napadač "Želje" i Tuzla sitija novi sportski direktor superligaša Srbije!

Bivši napadač "Želje" i Tuzla sitija novi sportski direktor superligaša Srbije!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Vojo Ubiparip je ljetos završio igračku karijeru u subotičkom Spartaku, ali ostaje u klubu u novoj ulozi.

Vojo Ubiparip sportski direktor Spartaka Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Vojo Ubiparip, nekadašnji napadač Željezničara i Tuzla sitija, ljetos je završio igračku karijeru, ali nije mogao dugo bez fudbala.

Golgeter koji je uknjžio preko 100 nastupa u Premijer ligi BiH, postigavši pritom 38 golova, postao je sportski direktor Spartaka iz Subotice, posljednjeg kluba u bogatoj karijeri. Ubiparip je u Suboticu stigao početkom 2023. godine i za dvije i po godine u klubu odigrao 142 utakmice. Najduži je to mandat Voje Ubiparipa u jednoj ekipi, a za to vrijeme je uknjižio 35 golova i 10 asistencija.

Ljetos je, rekosmo, razdužio dres Spartaka, ali će ostati u ovom klubu u novoj ulozi.

"Uprava kluba ukazala je povjerenje našem bivšem igraču i kapitenu – čovjeku koji je dres nosio sa ponosom, srcem i odgovornošću, i koji je svojim odnosom prema klubu ostavio snažan trag kako na terenu, tako i van njega.

Vojo je svojim iskustvom, profesionalizmom i liderskim kvalitetima ostavio dubok trag u FK Spartak Subotica, a vjerujemo da će istu energiju, znanje i posvećenost prenijeti i na novu funkciju. Njegovo razumijevanje kluba, svlačionice i ambicija koje delimo predstavljaju čvrst temelj za naredni period.

Vojo želimo ti mnogo uspjeha i radujemo se uspješnoj saradnji u našem klubu", naveli su iz Subotice.

Rođeni Novosađanin je član Spartaka bio i od 2008. do 2010. godine. Prethodno je prošao omladinsku školu Vojvodine, a u Srbiji je branio i boje ČSK-a iz Čelareva, Horgoša, Novog Pazara i kragujevačkog Radničkog. Internacionalnu karijeru je gradio u Poljskoj i Mađarskoj, a u BiH je prvi put stigao u ljeto 2017. godine.

Postao je tada član Željezničara sa kojim je osvojio Kup BiH, a na 25 mečeva za tim sa Grbavice postigao je 9 golova. Godinu dana kasnije, preselio se u Tuzlu siti, gdje je ostao tri godine. Za to vrijeme, u dresu ovog kluba na teren je istrčao 89 puta, postigavši 33 gola.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vojo Ubiparip fudbal FK Spartak Subotica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC