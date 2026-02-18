Bivši napadač "Želje" i Tuzla sitija novi sportski direktor superligaša Srbije!

Vojo Ubiparip je ljetos završio igračku karijeru u subotičkom Spartaku, ali ostaje u klubu u novoj ulozi.

Vojo Ubiparip, nekadašnji napadač Željezničara i Tuzla sitija, ljetos je završio igračku karijeru, ali nije mogao dugo bez fudbala.

Golgeter koji je uknjžio preko 100 nastupa u Premijer ligi BiH, postigavši pritom 38 golova, postao je sportski direktor Spartaka iz Subotice, posljednjeg kluba u bogatoj karijeri. Ubiparip je u Suboticu stigao početkom 2023. godine i za dvije i po godine u klubu odigrao 142 utakmice. Najduži je to mandat Voje Ubiparipa u jednoj ekipi, a za to vrijeme je uknjižio 35 golova i 10 asistencija.

Ljetos je, rekosmo, razdužio dres Spartaka, ali će ostati u ovom klubu u novoj ulozi.

"Uprava kluba ukazala je povjerenje našem bivšem igraču i kapitenu – čovjeku koji je dres nosio sa ponosom, srcem i odgovornošću, i koji je svojim odnosom prema klubu ostavio snažan trag kako na terenu, tako i van njega.

Vojo je svojim iskustvom, profesionalizmom i liderskim kvalitetima ostavio dubok trag u FK Spartak Subotica, a vjerujemo da će istu energiju, znanje i posvećenost prenijeti i na novu funkciju. Njegovo razumijevanje kluba, svlačionice i ambicija koje delimo predstavljaju čvrst temelj za naredni period.

Vojo želimo ti mnogo uspjeha i radujemo se uspješnoj saradnji u našem klubu", naveli su iz Subotice.

Rođeni Novosađanin je član Spartaka bio i od 2008. do 2010. godine. Prethodno je prošao omladinsku školu Vojvodine, a u Srbiji je branio i boje ČSK-a iz Čelareva, Horgoša, Novog Pazara i kragujevačkog Radničkog. Internacionalnu karijeru je gradio u Poljskoj i Mađarskoj, a u BiH je prvi put stigao u ljeto 2017. godine.

Postao je tada član Željezničara sa kojim je osvojio Kup BiH, a na 25 mečeva za tim sa Grbavice postigao je 9 golova. Godinu dana kasnije, preselio se u Tuzlu siti, gdje je ostao tri godine. Za to vrijeme, u dresu ovog kluba na teren je istrčao 89 puta, postigavši 33 gola.

