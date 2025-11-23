Oštro saopštenje Spartaka zbog suđenja u Superligi Srbije: Više nećemo ćutati

FK Spartak Subotica objavio je saopštenje, nezadovoljan radom arbitara na svojim utakmicama

Izvor: MN PRESS

FK Spartak Subotica objavio je oštro saopštenje u kojim se žali na rad arbitara na svojim mečevima. Subotičani su imali poruku i za prvog čovjeka srpskog suđenja, Italijana Domenika Mesinu, "da ili ne zna ili neće da unese promjene".

Pročitajte saopštenje Spartaka.

"Fudbalski klub Spartak Subotica izražava duboko nezadovoljstvo kvalitetom suđenja u dosadašnjem dijelu sezone. Do sada smo krili svoje nezadovoljstvo i ćutali, zbog mira u kući, jer smo smatrali da će gospodin Domeniko Mesina imati namjeru da unaprijedi kvalitet suđenja, međutim očigledno je da dotični ili ne zna ili neće da unese promjene koje su očekivane i najavljivane. Želimo da ukažemo na činjenicu da su brojni i ponavljani sudijski propusti direktno uticali na rezultate ekipe, kao i na naš trenutni položaj na tabeli, te stoga više nećemo i ne želimo da ćutimo".

"Bili smo uvjereni da će dolazak međunarodnog stručnjaka na čelo sudijske organizacije donijeti korijenite i hitne promjene, međutim nažalost smo upravo mi klub koji je najviše oštećen u dosadašnjem dijelu prvenstva i jedini klub protiv koga je suđeno 7 kaznenih udaraca. Analize VAR situacija, nakon svakog kola, su samo pokušaj transparentnosti, dok "mali milion" štetnih odluka koje prethode tim VAR situacijama, i koje podjednako utiču na ishod utakmice, niko niti pominje, niti analizira. Najstrašnije od svega je što se ovakve stvari ponavljaju iz utakmice u utakmicu i ne ogledaju se samo u krupnim odlukama koje analizira VAR već i u tendencioznom suđenju tokom cijelih utakmica, u smislu neujednačenog kriterijuma i donošenja manje važnih odluka, koje takođe direktno utiču na ishod utakmice".

"Hronološki gledano, prvo smo vidjeli nezapamćenu pljačku naše ekipe od strane arbitra Milana Ilića, u Subotici na utakmici Spartak-Mladost Lučani, tokom koje je minimalno 15-ak odluka donio direktno na našu štetu. Srećom, dvije najbitnije (penal i crveni karton) VAR je ispravio".

"Takođe, prilikom suđenja na utakmici protiv FK ČUKARIČKI BEOGRAD, prije prvog gola domaćina nije dosuđen čist prekršaj u našu korist, što je direktno dovelo do gubitka bodova. Još neke situacije koje su sporne jesu prestrogo dosuđen kazneni udarac za FK ŽELEZNIČAR PANČEVO, nedosuđen kazneni udarac protiv FK RADNIČKI KRAGUJEVAC kada je igraču našeg tima Pavkoviću razbijena glava, te sramno suđenje protiv FK NAPREDAK KRUŠEVAC, naročito u posljednjih 20-ak minuta utakmice gdje je donijet niz odluka na našu štetu, a gdje je odnos u prekršajima bio 24:7. O količini spornih situacija na utakmici protiv FK CRVENA ZVEZDA bi moglo da se napiše posebno saopštenje, dok je šlag na tortu bila jučerašnja utakmica sa OFK BEOGRAD, u kojoj smo još jednom oštećeni i to sumnjivim kaznenim udarcem dosuđenim za goste, kao i nedosuđenim prekršajem nad Subotićem koji je prethodio kaznenom udarcu. Nimalo beznačajno je da je omjer prekršaja juče opet bio 25:9 u korist gosta. Zaista smo imali najbolju namjeru. Nismo željeli da dižemo prašinu, ali što je mnogo, mnogo je… Voljeli bismo da nam neko navede samo jednu utakmicu u kojoj je naš protivnik isto tako “slučajno” oštećen, kao što smo mi u ovih 7 utakmica. Kada sve ove činjenice sagledamo, ne možemo a da se ne zapitamo, šta je našem fudbalu donio dolazak Domenika Mesine na čelo sudijske komisije, ako se arbitri poput Milana Ilića, sudijskog 'Pink Pantera', još uvijek nalaze na listi i ako u našoj ligi još uvijek postoji trend da se pojedini klubovi favorizuju dok se drugi tendenciozno oštećuju. Fudbalski klub Spartak sa punim pravom očekuje profesionalnost, transparentnost i jednak tretman svih učesnika takmičenja, koje je prije početka sezone više puta najavljivano i obećavano".







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)