logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Apsolutno mi nije lako": Navijači Partizana tjerali Nenada Stojakovića

"Apsolutno mi nije lako": Navijači Partizana tjerali Nenada Stojakovića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Partizana Nenad Stojaković ponovo slušao povike da ode

Nenad Stojaković Izvor: Mladjan Ivanovic/Â© MN press, all rights reserved

Trener Partizana Nenad Stojaković oglasio se poslije napete pobjede protiv Spartaka u Humskoj, tokom koje su ga navijači crno-bijelih tjerali iz kluba povicima "Nenade, odlazi". Bio je upitan za skandiranje protiv njega.

"Apsolutno mi nije lako, ali najvažnije je da smo osvojili tri boda i da su se igrači Partizana podigli prije svega psihološki", kazao je Stojaković za TV Arena sport.

Navijačima koji su došli u Humsku je zahvalio i ocijenio da su crno-bijeli ušli u problem prije svega zbog psihološkog faktora.

"Hvala navijačima što su došli u velikom broju da nas podrže. Najvažnije je u ovom trenutku da smo osvojili tri boda. U prvom poluvremenu imali smo apsolutnu kontrolu, dominaciju i dali smo dva gola. Međutim, očigledno da je psihološki momenat uticao na to da u drugom poluvremenu praktično izgubimo tu kontrolu i da se odbranimo, da odbrani ta tri boda", kazao je on.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nervoznim trijumfom protiv Spartaka, pretposljednjeg tima na tabeli, crno-bijeli su se vratili na prvo mjesto tabele Superlige bar na nekoliko sati i bar do kraja utakmice Železničar - Crvena zvezda. U ovom trenutku imaju dva boda više od Zvezde i odigranu utakmicu više uoči 178. "vječitog" derbija na stadionu "Rajko Mitić" u nedjelju, 22. februara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nenad Stojaković FK Partizan FK Spartak Subotica Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC