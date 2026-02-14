"Apsolutno mi nije lako": Navijači Partizana tjerali Nenada Stojakovića

Trener Partizana Nenad Stojaković ponovo slušao povike da ode

Trener Partizana Nenad Stojaković oglasio se poslije napete pobjede protiv Spartaka u Humskoj, tokom koje su ga navijači crno-bijelih tjerali iz kluba povicima "Nenade, odlazi". Bio je upitan za skandiranje protiv njega.

"Apsolutno mi nije lako, ali najvažnije je da smo osvojili tri boda i da su se igrači Partizana podigli prije svega psihološki", kazao je Stojaković za TV Arena sport.

Navijačima koji su došli u Humsku je zahvalio i ocijenio da su crno-bijeli ušli u problem prije svega zbog psihološkog faktora.

"Hvala navijačima što su došli u velikom broju da nas podrže. Najvažnije je u ovom trenutku da smo osvojili tri boda. U prvom poluvremenu imali smo apsolutnu kontrolu, dominaciju i dali smo dva gola. Međutim, očigledno da je psihološki momenat uticao na to da u drugom poluvremenu praktično izgubimo tu kontrolu i da se odbranimo, da odbrani ta tri boda", kazao je on.

Nervoznim trijumfom protiv Spartaka, pretposljednjeg tima na tabeli, crno-bijeli su se vratili na prvo mjesto tabele Superlige bar na nekoliko sati i bar do kraja utakmice Železničar - Crvena zvezda. U ovom trenutku imaju dva boda više od Zvezde i odigranu utakmicu više uoči 178. "vječitog" derbija na stadionu "Rajko Mitić" u nedjelju, 22. februara.