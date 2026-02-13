"Svi su otpisali Partizan u borbi za titulu": Nenad Stojaković zna zašto je to dobra vijest

Trener Partizana Nenad Stojaković tvrdi da su fudbaleri i on otpisani u borbi za šampionsku titulu u Superligi.

Fudbalski klub Partizan je na početku proljećnog dijela sezone u Superligi Srbije izgubio prvo mjesto na tabeli, a nakon toga se danima pričalo o otkazu za trenera Nenada Stojakovića. U najavi meča protiv Spartaka iz Subotice, trener crno-bijelih je ponovo govorio o pritisku sa kojim radi i statusom "otpisanih" koji ima zajedno sa igračima.

Po riječima trenera Partizana Nenada Stojakovića, klub je otpisan iz borbe za titulu, a to možda nije loše za njega i igrače koje trenira. Iako su danima pod jakim pritiskom javnost, Stojaković i njegovi fudbaleri fokusirani su samo na naredni meč iz kojeg žele da izvuku što više, a "otpisivanje" im je dodatni motiv kada dođu utakmice.

"Mi smo otpisani od strane svih, ja kao trener, oni kao igrači od borbe za titulu. Mi smo uza zid, nemamo mi šta više. Najvažnija su tri boda, na bilo koji način. Nema tu velike filozofije", rekao je trener Stojaković i osvrnuo se na utakmicu u Surdulici: "Partizan je veliki klub, ponavljao sam to više puta. Očekivanja svih u klubu su najveća. Kao čovjek... Došao sam na ovu poziciju kada su se neke kockice složile i kada je Bog odredio da ja to mogu da iznesem. Ja sam miran i spokojan, znam šta sam, ko sam i odakle sam. Mogu da nosim ovo. Ovaj posao se živi na jednodnevan rad, zavisiš od rezultata i na dnevnom nivou se baviš treningom, vježbom, pričom, tim ljudima. Pokušaj da izvučeš najbolje iz treninga tog dana, da kad odeš kući budeš miran. Da li može bolje? Sigurno da. Da li igrači mogu bolje? Sigurno da. Cijela priča koja se napravila potrebna je i meni kao treneru i igračima, da budu bolji i da dobiju dozu drskosti, bezobrazluka, inata koji će ih odvesti tamo gdje znanje ne može."

Upravo je to mogao da bude dodatni motiv za Partizan, koji je nedavno upisao veoma važnu pobjedu u Surdulici. Crno-bijeli su nakon kiksa protiv Radničkog iz Niša (0:0) u Beogradu pobijedili Radnik na gostujućem terenu (3:2) i to nakon preokreta jer su veoma rano prvi primili gol.

"Mi smo tu utakmicu dobili na srce. Sve ono što se dešavalo prošle nedjelje nije bilo prijatno, ali pravi šampioni moraju iz tih stvari da izađu. Imali smo više vremena da na pravi način pripremimo ovu utakmicu i da hladne glave izađemo i da pokažemo da smo najbolji", rekao je Stojaković.