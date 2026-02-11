logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan prodao Karabeljova: "Izrazio je želju, izašli smo mu u susret"

Partizan prodao Karabeljova: "Izrazio je želju, izašli smo mu u susret"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Janis Karabeljov više nije fudbaler Partizana, već Malmea.

Partizan prodao Janisa Karabeljova u Malme Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan postigao je dogovor sa Malmeom o transferu Janisa Karabeljova. Crno-bijeli će od prodaje prekobrojnog Bugarina zaraditi 75.000 evra odmah, a kroz bonuse bi mogao da zaradi do pola miliona evra.

Ova vijest nije iznenađujuća, jer je Karabeljov izgubio mjesto u timu i ispao iz planova tokom zime, a pogotovo nakon povratka kapitena Saše Zdjelara. Bugarski fudbaler je došao u Humsku prošlog ljeta, a prethodnih nedjelja samo se tražio način da se dvije strane rastanu. U tom procesu Karabeljov se nakratko i preselio u sportski centar "Zemunelo" poslije otkazivanja stana u Beogradu.

"Nakon sedam mjeseci provedenih u crno-bijelom dresu, Karabeljov je izrazio želju da prihvati ponudu švedskog kluba, te je Partizan, uvažavajući njegov profesionalizam i korektan odnos prema klubu, izašao u susret igraču i omogućio mu nastavak karijere u novoj sredini. Partizan će od transfera prihodovati 75.000 evra na ime obeštećenja, dok bi kroz realizaciju predviđenih bonusa ukupna suma mogla da dostigne oko 500.000 evra. Fudbalski klub Partizan se zahvaljuje Janisu Karabeljovu na profesionalnom odnosu, zalaganju i doprinosu timu u proteklom periodu i želi mu mnogo uspjeha u nastavku karijere", saopštio je Partizan

Partizan je napravio ovaj transfer uoči utakmice protiv Spartaka iz Subotice u Humskoj u subotu. Biće to posljednji test za tim Nenada Stojakovića uoči 178. "vječitog" derbija sljedećeg vikenda na stadionu "Rajko Mitić" (nedjelja, 22. februar).

U međuvremenu, Karabeljov je potpisao ugovor sa Malmeom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan fudbal Malme transferi Janis Karabeljov

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC