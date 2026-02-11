Partizan prodao Karabeljova: "Izrazio je želju, izašli smo mu u susret"

Janis Karabeljov više nije fudbaler Partizana, već Malmea.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan postigao je dogovor sa Malmeom o transferu Janisa Karabeljova. Crno-bijeli će od prodaje prekobrojnog Bugarina zaraditi 75.000 evra odmah, a kroz bonuse bi mogao da zaradi do pola miliona evra.

Ova vijest nije iznenađujuća, jer je Karabeljov izgubio mjesto u timu i ispao iz planova tokom zime, a pogotovo nakon povratka kapitena Saše Zdjelara. Bugarski fudbaler je došao u Humsku prošlog ljeta, a prethodnih nedjelja samo se tražio način da se dvije strane rastanu. U tom procesu Karabeljov se nakratko i preselio u sportski centar "Zemunelo" poslije otkazivanja stana u Beogradu.

"Nakon sedam mjeseci provedenih u crno-bijelom dresu, Karabeljov je izrazio želju da prihvati ponudu švedskog kluba, te je Partizan, uvažavajući njegov profesionalizam i korektan odnos prema klubu, izašao u susret igraču i omogućio mu nastavak karijere u novoj sredini. Partizan će od transfera prihodovati 75.000 evra na ime obeštećenja, dok bi kroz realizaciju predviđenih bonusa ukupna suma mogla da dostigne oko 500.000 evra. Fudbalski klub Partizan se zahvaljuje Janisu Karabeljovu na profesionalnom odnosu, zalaganju i doprinosu timu u proteklom periodu i želi mu mnogo uspjeha u nastavku karijere", saopštio je Partizan

Partizan je napravio ovaj transfer uoči utakmice protiv Spartaka iz Subotice u Humskoj u subotu. Biće to posljednji test za tim Nenada Stojakovića uoči 178. "vječitog" derbija sljedećeg vikenda na stadionu "Rajko Mitić" (nedjelja, 22. februar).

U međuvremenu, Karabeljov je potpisao ugovor sa Malmeom.

