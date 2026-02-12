Rade Bogdanović udario na Predraga Mijatovića: "Vazura, vrati se, sve ti je oprošteno"

Poznati fudbalski analitičar oštro kritikovao rad Predraga Mijatovića na čelu sportskog sektora FK Partizan

Izvor: YouTube/ Kazneni Prostor Podcast/MN Press

Bivši fudbaler, reprezentativac a sada fudbalski analitičar Rade Bogdanović (55) kritikovao je rad potpredsjednika FK Partizan zaduženog za sportska pitanja, Predraga Mijatovića (57). Ocijenio je da je napravio grešku kada je smijenio prethodne trenere Savu Miloševića i Srđana Blagojevića, kao i da je podržao izbor Nenada Stojakovića jer "može da mu zavrće uši".

Za početak, Bogdanović je prizvao povratak bivšeg generalnog direktora Miloša Vazure, koji je otišao iz kluba u jesen 2024, uoči dolaska aktuelne uprave.

"Da mi je neko prije godinu i po dana rekao da ću ovo da kažem u studiju, rekao bih mu da je lud. Ali, kažem večeras 'Vrati se Vazura, sve ti je oprošteno' i mislim da ta izjava sve govori", kazao je on u podkastu "Kazneni prostor".

"Zašto to kažem? Predrag Mijatović je veliko fudbalsko ime, Rasim Ljajić je školovan čovjek, političar, mudar, namazanko, gospođa Forcan ima dugogodišnje iskustvo u privredi, iz poznate, ugledne, školovane porodice, donosi stas, glas i znanje. To je trio koji je obećavao. Pojavila se energija, ali nije bilo teško da se pojavi kada ti onoliko Grobara dođe na utakmicu i daju ti podršku... Međutim, to se gubilo polako".

"Peđa jedan od najboljih, zna kome može da zavrće ući"

Izvor: MN PRESS

Bogdanović je rekao da je Partizan odigrao nekoliko dobrih utakmica u Evropi iako je falilo prije svega iskustva na poziciji štopera, kao i da su crno-bijeli napravili dobar ambijent i probudili nadu. Ipak, poslije tih pohvala vraća se kritici.

"Međutim, mislim da je Predrag Mijatović kao sportski direktor dobro zamrsio čorbu pametujući i donoseći odluke koje niko normalan ne bi doveo. Prvo, ne smiješ da smijeniš Savu Miloševića, on je inteligentan i dosta dobar trener, radio je u dosta klubova poslije funkcionerske karijere. Elokventatan, pametan, poznaje fudbal i nije naivan"

"Blagojevića nije trebalo da mijenja, pogotovo sa ovim demagogom, ali Peđa je jedan od najboljih sportskih direktora na svijetu, tačno zna da izabere trenera kome može uši da zavrće. Kao sportski direktor moraš da razmišljaš šta možeš i koju ideju i svog igrača da izguraš, a tu ti je najviše podoban neko poput Stojakovića. Peđa radi po meni u ovom trenutku jako loš posao", kazao je Bogdanović.

"Kakva ljubav? Gdje si bio 30 godina?"

Izvor: SS/© MN press, all rights reserved

On je kazao da je od početka mandata aktuelne uprave govorio da mu se ne sviđa dolazak Predraga Mijatovića.

"I prije godinu dana sam rekao da mi se ne sviđa što je Peđa došao. Ta iznenadna ljubav i izliv emocija prema nekome i nečemu... Ježim se od toga. Pogotovo kad neko stavi šaku na srce i priča o ljubavi, tu se raspametim. Normalno da je to predstava. Šta je ljubav, gdje si bio u posljednjih 30 godina?".

Kritikujući Mijatovića da mora da odluči da li je sportski funkcioner ili FIFA agent, Bogdanović mu je poručio da potraži savjet od nekadašnjeg funkcionera crno-bijelih Nenada Bjekovića.

"Peđa Mijatović po meni treba da ode kod Nenada Bjekovića na kraći brifing, a Nenad jeste tata fudbalske igre, menadžer, trener, sportski direktor, jedan od inteligentnijih koji su bili na poziciji sportskog direktora, da mu objasni, ne može se sve iz knjige učiti".